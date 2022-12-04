На первый взгляд кажется, что сочетать в брауни черный, молочный и белый шоколад – очень авантюрная идея, ведь тесто может получиться не только слишком сладким, но и без ярко выраженного вкуса. Не стоит спешить с выводами до того, как попробуете, ведь вполне возможно, что вас ждет настоящий шоколадный рай!
Кстати Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
Рецепт брауни с тремя видами шоколада
Время: 30 минут
Порций: 2
Тройное наслаждение / Фото burczymiwbrzuchu
Ингредиенты:
- 150 грамм черного шоколада;
- 150 грамм сливочного масла;
- 120 грамм сахара;
- 150 грамм муки;
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- 50 грамм молочного шоколада;
- 100 грамм белого шоколада;
- 2 столовых ложки какао.
Приготовление:
- Черный шоколад и масло топим на водяной бане. Тщательно перемешиваем массу и даем остыть.
- Яйца взбиваем с сахаром. Вливаем в них растопленную массу и продолжаем сбивать. Затем добавляем муку и соль. Хорошо сбиваем до однородности. В конце добавляем кубики белого шоколада.
- Выстилаем форму пергаментной бумагой, смазываем маслом и выливаем тесто.
- Выпекаем брауни примерно 15 минут при 180 градусах, время можно регулировать в соответствии с любимой консистенцией.
- Топим молочный шоколад и поливаем брауни.
Приятного аппетита!