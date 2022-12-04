На первый взгляд кажется, что сочетать в брауни черный, молочный и белый шоколад – очень авантюрная идея, ведь тесто может получиться не только слишком сладким, но и без ярко выраженного вкуса. Не стоит спешить с выводами до того, как попробуете, ведь вполне возможно, что вас ждет настоящий шоколадный рай!

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Рецепт брауни с тремя видами шоколада

Время: 30 минут

Порций: 2

Тройное наслаждение / Фото burczymiwbrzuchu

Ингредиенты:

150 грамм черного шоколада;

150 грамм сливочного масла;

120 грамм сахара;

150 грамм муки;

2 яйца;

щепотка соли;

50 грамм молочного шоколада;

100 грамм белого шоколада;

2 столовых ложки какао.

Приготовление:

Черный шоколад и масло топим на водяной бане. Тщательно перемешиваем массу и даем остыть. Яйца взбиваем с сахаром. Вливаем в них растопленную массу и продолжаем сбивать. Затем добавляем муку и соль. Хорошо сбиваем до однородности. В конце добавляем кубики белого шоколада. Выстилаем форму пергаментной бумагой, смазываем маслом и выливаем тесто. Выпекаем брауни примерно 15 минут при 180 градусах, время можно регулировать в соответствии с любимой консистенцией. Топим молочный шоколад и поливаем брауни.

Приятного аппетита!