На перший погляд здається, що поєднати у брауні чорний, молочний та білий шоколад – дуже авантюрна ідея, адже тісто може вийти не лише занадто солодким, а й без яскраво вираженого смаку. Не варто поспішати з висновками до того, як спробуєте, адже цілком можливо, що на вас чекає справжній шоколадний рай!
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Рецепт брауні з трьома видами шоколаду
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Потрійна насолода / Фото burczymiwbrzuchu
Інгредієнти:
- 150 грамів чорного шоколаду;
- 150 грамів вершкового масла;
- 120 грамів цукру;
- 150 грамів борошна;
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- 50 грамів молочного шоколаду;
- 100 грамів білого шоколаду;
- 2 столові ложки какао.
Приготування:
- Чорний шоколад та масло топимо на водяній бані. Ретельно перемішуємо масу та даємо їй охолонути.
- Яйця збиваємо з цукром. Вливаємо до них розтоплену масу і продовжуємо збивати. Потім додаємо борошно і сіль. Добре збиваємо до однорідності. В кінці додаємо кубики білого шоколаду.
- Вистеляємо форму пергаментним папером, змащуємо маслом та виливаємо тісто.
- Випікаємо брауні приблизно 15 хвилин при 180 градусах, час можна регулювати відповідно до улюбленої консистенції.
- Топимо молочний шоколад та поливаємо брауні.
Смачного!