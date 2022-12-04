На перший погляд здається, що поєднати у брауні чорний, молочний та білий шоколад – дуже авантюрна ідея, адже тісто може вийти не лише занадто солодким, а й без яскраво вираженого смаку. Не варто поспішати з висновками до того, як спробуєте, адже цілком можливо, що на вас чекає справжній шоколадний рай!

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Рецепт брауні з трьома видами шоколаду

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Потрійна насолода / Фото burczymiwbrzuchu

Інгредієнти:

150 грамів чорного шоколаду;

150 грамів вершкового масла;

120 грамів цукру;

150 грамів борошна;

2 яйця;

дрібка солі;

50 грамів молочного шоколаду;

100 грамів білого шоколаду;

2 столові ложки какао.

Приготування:

Чорний шоколад та масло топимо на водяній бані. Ретельно перемішуємо масу та даємо їй охолонути. Яйця збиваємо з цукром. Вливаємо до них розтоплену масу і продовжуємо збивати. Потім додаємо борошно і сіль. Добре збиваємо до однорідності. В кінці додаємо кубики білого шоколаду. Вистеляємо форму пергаментним папером, змащуємо маслом та виливаємо тісто. Випікаємо брауні приблизно 15 хвилин при 180 градусах, час можна регулювати відповідно до улюбленої консистенції. Топимо молочний шоколад та поливаємо брауні.

Смачного!