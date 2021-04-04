Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился с читателями рецептом шоколадных булочек. Запишите себе рецепт.

Ароматные шоколадные булочки готовят из какао, с шоколадной крошкой, изюмом, сухофруктами и медом. Все будут в восторге от сладкого и вкусного десерта, который можно подавать к чаю, кофе или с теплым молоком.

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Шоколадные булочки

Ингредиенты:

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 50 граммов сахарной пудры;

– мускатный орех;

– 200 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 1 яйцо;

– 400 граммов муки;

– 50 граммов какао-порошка;

– 7 граммов дрожжей;

– 150 граммов темного шоколада (70%);

– 100 граммов изюма и смесь сухофруктов;

– 3 столовые ложки меда;

– веточка розмарина или тимьяна;

– морская соль.