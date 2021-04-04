Шоколадные булочки: рецепт от Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился с читателями рецептом шоколадных булочек. Запишите себе рецепт.
Источник:jamieoliver.com
Ароматные шоколадные булочки готовят из какао, с шоколадной крошкой, изюмом, сухофруктами и медом. Все будут в восторге от сладкого и вкусного десерта, который можно подавать к чаю, кофе или с теплым молоком.
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Шоколадные булочки
- В кастрюлю выложите сливочное масло, сахар, мускатный орех, щепотку соли, разогрейте на маленьком огне до растворения. Снимите с огня, влейте молоко, яйцо, тщательно перемешайте.
- В миске тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавить какао, дрожжи, влейте молочную смесь, перемешайте, замесите тесто. Накройте полотенцем, оставьте на 1 час 30 минут. Тесто должно вдвое увеличиться.
- Шоколад и сухофрукты измельчите ножом.
- Тесто раскатайте, выложите шоколад и сухофрукты. Разделите на 12 частей, сформируйте булочки.
- Смажьте маслом противень, выложите булочки, накройте полотенцем, оставьте на 45 минут.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 25 минут до румяной корочки.
- Выложите для охлаждения, разогрейте мед.
- Веточкой розмарина с медом, смажьте булочки. Подавайте теплыми. Приятного аппетита!
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