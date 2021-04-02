Питаться вкусно и полезно возможно, и ваша фигура не пострадает. Вкусные и пухлые панкейки из рисовой муки станут не только вашими любимыми, но и вашей семьи.

Панкейки могут быть полезными, если готовить их из правильных ингредиентов: рисовой муки и на кокосовом масле.

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Отличный вариант для завтрака, кстати панкейки получаются не жирные, поэтому они идеальны для детского питания.

Рецепт панкейков

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 3 ст. л сахара,

– ¼ ч. л соли;

– 2 ст. л растительного масла на ваш вкус;

– 250 мл молока

– 200 г муки;

– 1 ч. л разрыхлителя для теста.