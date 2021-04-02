Панкейки из рисовой муки: рецепт вкусного и полезного завтрака
Питаться вкусно и полезно возможно, и ваша фигура не пострадает. Вкусные и пухлые панкейки из рисовой муки станут не только вашими любимыми, но и вашей семьи.
Источник:инстаграм блогерши Марты Л.
Панкейки могут быть полезными, если готовить их из правильных ингредиентов: рисовой муки и на кокосовом масле.
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Отличный вариант для завтрака, кстати панкейки получаются не жирные, поэтому они идеальны для детского питания.
Рецепт панкейков
- Разделите белки с желтками. Белки взбейте миксером до устойчивых пиков.
- В отдельной миске смешайте желтки, сахар, соль, молоко, муку и разрыхлитель, влейте масла и перемешайте до однородной консистенции.
- Взбитые белки добавьте в тесто и легкими движениями перемешайте в однородную массу.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выкладывайте по 2 столовые ложки теста и обжаривайте панкейки с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита!
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