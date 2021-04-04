Шоколадні булочки: рецепт від Джеймі Олівера
Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом шоколадних булочок. Запишіть собі рецепт.
Джерело:jamieoliver.com
Ароматні шоколадні булочки готують з какао, шоколадною крихтою, родзинками, сухофруктами та медом. Усі будуть у захваті від солодкого та смачного десерту, який можна подавати до чаю, кави або з теплим молоком.
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Шоколадні булочки
- У каструлю викладіть вершкове масло, цукор, мускатний горіх, дрібку солі, розігрійте на маленькому вогні до розтанення. Зніміть з вогню, влийте молоко, яйце, ретельно перемішайте.
- У мисці ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте какао, дріжджі, влийте молочну суміш, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте рушником, залиште на 1 годину 30 хвилин. Тісто має вдвічі збільшитись.
- Шоколад та сухофрукти подрібніть ножем.
- Тісто розкатайте, викладіть шоколад та сухофрукти. Розділіть на 12 частин, сформуйте булочки.
- Змастіть маслом деко, викладіть булочки, накрийте рушником, залиште на 45 хвилин.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 25 хвилин до рум'яної скоринки.
- Викладіть для охолодження, розігрійте мед.
- Гілочкою розмарину з медом, змастіть булочки. Подавайте теплими. Смачного!
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