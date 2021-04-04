Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом шоколадних булочок. Запишіть собі рецепт.

Ароматні шоколадні булочки готують з какао, шоколадною крихтою, родзинками, сухофруктами та медом. Усі будуть у захваті від солодкого та смачного десерту, який можна подавати до чаю, кави або з теплим молоком.

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Шоколадні булочки

Інгредієнти:

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 50 грамів цукрової пудри;

– мускатний горіх;

– 200 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 1 яйце;

– 400 грамів борошна;

– 50 грамів какао-порошку;

– 7 грамів дріжджів;

– 150 грамів темного шоколаду (70%);

– 100 грамів родзинок та суміш сухофруктів;

– 3 столові ложки меду;

– гілочка розмарину або чебрецю;

– морська сіль.