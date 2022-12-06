Сухие завтраки не слишком популярны среди родителей, которые беспокоятся о том, чтобы дети употребляли только здоровую домашнюю пищу. В таком случае можно не только порадовать детей, но и приготовить себе запас на случай блекаута, ведь шоколадные шарики можно легко приготовить собственными руками.
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Рецепт домашних шоколадных шариков
Время: 25 минут
Порций: 2
Вкусный перекус для взрослых и детей / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 230 грамм муки;
- 50 грамм какао;
- 50 грамм молотой кокосовой или миндальной стружки;
- 50 грамм сахарной пудры;
- 50 грамм черного шоколада;
- яйцо;
- 2 столовые ложки топленого сливочного масла.
Приготовление:
- В миску просеиваем муку, какао и сахарную пудру. Добавляем молотую кокосовую стружку.
- Топим шоколад на водяной бане и охлаждаем.
- Добавляем в смесь шоколад, масло и взбитое яйцо. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.
- Лепим из теста шарики размером с ягоду, выкладываем их на противень и выпекаем 15 минут при 180 градусах.
Если у вас есть несколько свободных минут, чтобы запастись сладеньким на случай отсутствия света, можно быстро приготовить торт, который не нужно выпекать.