Сухие завтраки не слишком популярны среди родителей, которые беспокоятся о том, чтобы дети употребляли только здоровую домашнюю пищу. В таком случае можно не только порадовать детей, но и приготовить себе запас на случай блекаута, ведь шоколадные шарики можно легко приготовить собственными руками.

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Рецепт домашних шоколадных шариков

Время: 25 минут

Порций: 2

Вкусный перекус для взрослых и детей / Фото Pixabay

Ингредиенты:

230 грамм муки;

50 грамм какао;

50 грамм молотой кокосовой или миндальной стружки;

50 грамм сахарной пудры;

50 грамм черного шоколада;

яйцо;

2 столовые ложки топленого сливочного масла.

Приготовление:

В миску просеиваем муку, какао и сахарную пудру. Добавляем молотую кокосовую стружку. Топим шоколад на водяной бане и охлаждаем. Добавляем в смесь шоколад, масло и взбитое яйцо. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Лепим из теста шарики размером с ягоду, выкладываем их на противень и выпекаем 15 минут при 180 градусах.

Если у вас есть несколько свободных минут, чтобы запастись сладеньким на случай отсутствия света, можно быстро приготовить торт, который не нужно выпекать.