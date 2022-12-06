Сухі сніданки не надто популярні серед батьків, які турбуються про те, щоб діти споживали лише здорову домашню їжу. У такому випадку можна не лише потішити дітей, а й приготувати собі запас на випадок блекауту, адже шоколадні кульки можна дуже легко приготувати власними руками.

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Рецепт домашніх шоколадних кульок

Час: 25 хвилин

Порцій: 2

Смачний перекус для дорослих та дітей / Фото Pixabay

Інгредієнти:

230 грамів борошна;

50 грамів какао;

50 грамів какао; 50 грамів змеленої кокосової або мигдальної стружки;

50 грамів цукрової пудри;

50 грамів чорного шоколаду;

яйце;

2 столові ложки топленого вершкового масла.

Приготування:

У миску просіюємо борошно, какао та цукрову пудру. Додаємо мелену кокосову стружку. Топимо шоколад на водяній бані та охолоджуємо. Додаємо до суміші шоколад, масло та збите яйце. Всі інгредієнти ретельно перемішуємо. Ліпимо з тіста кульки розміром з ягоду, викладаємо їх на деко та випікаємо 15 хвилин при 180 градусів.

Якщо маєте кілька вільних хвилин, щоб запастися солоденьким на випадок відсутності світла, можна швидко приготувати торт, який не потрібно випікати.