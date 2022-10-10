Сладко, но не приторно: готовим шоколадные синабоны по рецепту Глинской

10 октября 2022 , 10:33
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Источник:

инстаграмм Лизы Глинской

Украинская кондитерка Елизавета Глинская обожает готовить сладкие синабоны. Она поделилась с читателями рецептом шоколадных синабонов со сливочной поливкой и карамелью.

Синабоны – рыхлые и сладкие домашние булки в виде улиток, которые начиняют сахаром и молотой корицей. Обычно их готовят из обычного дрожжевого теста, но сегодня мы предлагаем вам попробовать шоколадное.

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Рецепт шоколадных синабонов

Время: 4 часа

Порции: 12 штук

Опара:
– 300 миллилитров молока;
– 15 граммов свежих дрожжей (5 граммов сухих);
– 20 граммов сахара;
– 150 граммов муки.

Приготовление:

  • Смешиваем немного теплое молоко с дрожжами, добавляем сахар. Перемешиваем. Добавляем муку, перемешиваем, чтобы не было комочков.
  • Опара готова. Накрываем опару пищевой пленкой и оставляем на 30-40 минут при комнатной температуре.
Шоколадно-дрожжевое тесто:
– опара;
– 100 г яйца (комнатной температуры);
– 60 граммов сахара;
– 480 граммов муки;
– 20 граммов какао-порошка (алкализованного);
– 5 граммов соли;
– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  • Выливаем опару в чашу комбайна. Добавляем яйца, сахар.
  • Добавляем масло комнатной температуры, муку, какао-порошок и соль.
  • Вымешиваем тесто с помощью насадки "крюк". Вымешиваем тесто примерно 4 – 5 минут.
  • Ставим тесто в миску, накрываем полотенцем и оставляем его при комнатной температуре на 1,5 часа.

Синабоны / Фото из личного архива Глинской

Для начинки:
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сахара;
– 15 граммов порошка корицы.

Приготовление:

  • Смешиваем сахар с корицей. Разминаем масло комнатной температуры.
  • Смазываем стол и занозу растительным маслом. Раскатываем тесто в пласт, размером 60х40 сантиметров.
  • Смазываем тесто сливочным маслом и посыпаем сахаром с корицей.
  • Скручиваем тесто в рулет. Делаем это просто, не скручивайте его туго.
  • Нарезаем наш рулет на 12 равных частей с помощью нити (одна часть 4 – 5 см).
  • Выкладываем синабоны на пергамент, закручиваем "хвостик" под низ. Между ними должно быть хорошее расстояние.
  • Накрываем синабоны пленкой или полотенцем и оставляем на 30 минут. Отправляем синабоны в разогретую духовку на 20-25 минут, при температуре 180 градусов с конвекцией.
Для соленой карамели:
– 100 граммов сахара (4 столовые ложки с горкой);
– 130 граммов сливок (жирностью 30 – 35%);
– 50 граммов сгущенки;
– 50 граммов сливочного масла.
– соль.

Приготовление:

  • Сахар засыпаем в сотейник и ставим на плиту. Смешиваем сливки со сгущенкой и хорошо подогреваем их до парения.
  • Сахар можно перемешивать термостабильной лопаткой. Она должна приобрести коричневый цвет. Убавляем огонь. Добавляем маленькими порциями горячие сливки со сгущенкой и помешиваем.
  • Добавляем сливочное масло. Перемешиваем. Варим на медленном огне еще 2-3 минуты, постоянно помешиваем.
  • Снимаем с огня, переливаем в стакан и пробиваем блендером. Добавляем соль.
Сметанная заливка:
– 300 граммов жидкой сметаны;
– 20 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  • Добавляем к сметане сахарную пудру, перемешиваем.
Дополнительно:
– 100 граммов обжаренных грецких орехов;
– 50 граммов черного шоколада.

Приготовление:

  • Достаем синабоны из духовки. Еще тепленькие синабоны поливаем сметанной заливкой и карамелью. Посыпаем орешками сверху.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления шоколадных синабонов:

 

Автор: Богданна Рибак