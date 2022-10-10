Синабоны – рыхлые и сладкие домашние булки в виде улиток, которые начиняют сахаром и молотой корицей. Обычно их готовят из обычного дрожжевого теста, но сегодня мы предлагаем вам попробовать шоколадное.

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Рецепт шоколадных синабонов

Время: 4 часа

Порции: 12 штук

Опара:

– 300 миллилитров молока;

– 15 граммов свежих дрожжей (5 граммов сухих);

– 20 граммов сахара;

– 150 граммов муки.

Приготовление:

Смешиваем немного теплое молоко с дрожжами, добавляем сахар. Перемешиваем. Добавляем муку, перемешиваем, чтобы не было комочков.

Опара готова. Накрываем опару пищевой пленкой и оставляем на 30-40 минут при комнатной температуре.

Шоколадно-дрожжевое тесто:

– опара;

– 100 г яйца (комнатной температуры);

– 60 граммов сахара;

– 480 граммов муки;

– 20 граммов какао-порошка (алкализованного);

– 5 граммов соли;

– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Выливаем опару в чашу комбайна. Добавляем яйца, сахар.

Добавляем масло комнатной температуры, муку, какао-порошок и соль.

Вымешиваем тесто с помощью насадки "крюк". Вымешиваем тесто примерно 4 – 5 минут.

Ставим тесто в миску, накрываем полотенцем и оставляем его при комнатной температуре на 1,5 часа.

Синабоны / Фото из личного архива Глинской

Для начинки:

– 100 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сахара;

– 15 граммов порошка корицы.

Приготовление:

Смешиваем сахар с корицей. Разминаем масло комнатной температуры.

Смазываем стол и занозу растительным маслом. Раскатываем тесто в пласт, размером 60х40 сантиметров.

Смазываем тесто сливочным маслом и посыпаем сахаром с корицей.

Скручиваем тесто в рулет. Делаем это просто, не скручивайте его туго.

Нарезаем наш рулет на 12 равных частей с помощью нити (одна часть 4 – 5 см).

Выкладываем синабоны на пергамент, закручиваем "хвостик" под низ. Между ними должно быть хорошее расстояние.

Накрываем синабоны пленкой или полотенцем и оставляем на 30 минут. Отправляем синабоны в разогретую духовку на 20-25 минут, при температуре 180 градусов с конвекцией.

Для соленой карамели:

– 100 граммов сахара (4 столовые ложки с горкой);

– 130 граммов сливок (жирностью 30 – 35%);

– 50 граммов сгущенки;

– 50 граммов сливочного масла.

– соль.

Приготовление:

Сахар засыпаем в сотейник и ставим на плиту. Смешиваем сливки со сгущенкой и хорошо подогреваем их до парения.

Сахар можно перемешивать термостабильной лопаткой. Она должна приобрести коричневый цвет. Убавляем огонь. Добавляем маленькими порциями горячие сливки со сгущенкой и помешиваем.

Добавляем сливочное масло. Перемешиваем. Варим на медленном огне еще 2-3 минуты, постоянно помешиваем.

Снимаем с огня, переливаем в стакан и пробиваем блендером. Добавляем соль.

Сметанная заливка:

– 300 граммов жидкой сметаны;

– 20 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Добавляем к сметане сахарную пудру, перемешиваем.

Дополнительно:

– 100 граммов обжаренных грецких орехов;

– 50 граммов черного шоколада.

Приготовление:

Достаем синабоны из духовки. Еще тепленькие синабоны поливаем сметанной заливкой и карамелью. Посыпаем орешками сверху.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления шоколадных синабонов: