Синабоны – рыхлые и сладкие домашние булки в виде улиток, которые начиняют сахаром и молотой корицей. Обычно их готовят из обычного дрожжевого теста, но сегодня мы предлагаем вам попробовать шоколадное.
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Рецепт шоколадных синабонов
Время: 4 часа
Порции: 12 штук
Приготовление:
- Смешиваем немного теплое молоко с дрожжами, добавляем сахар. Перемешиваем. Добавляем муку, перемешиваем, чтобы не было комочков.
- Опара готова. Накрываем опару пищевой пленкой и оставляем на 30-40 минут при комнатной температуре.
Приготовление:
- Выливаем опару в чашу комбайна. Добавляем яйца, сахар.
- Добавляем масло комнатной температуры, муку, какао-порошок и соль.
- Вымешиваем тесто с помощью насадки "крюк". Вымешиваем тесто примерно 4 – 5 минут.
- Ставим тесто в миску, накрываем полотенцем и оставляем его при комнатной температуре на 1,5 часа.
Синабоны / Фото из личного архива Глинской
Приготовление:
- Смешиваем сахар с корицей. Разминаем масло комнатной температуры.
- Смазываем стол и занозу растительным маслом. Раскатываем тесто в пласт, размером 60х40 сантиметров.
- Смазываем тесто сливочным маслом и посыпаем сахаром с корицей.
- Скручиваем тесто в рулет. Делаем это просто, не скручивайте его туго.
- Нарезаем наш рулет на 12 равных частей с помощью нити (одна часть 4 – 5 см).
- Выкладываем синабоны на пергамент, закручиваем "хвостик" под низ. Между ними должно быть хорошее расстояние.
- Накрываем синабоны пленкой или полотенцем и оставляем на 30 минут. Отправляем синабоны в разогретую духовку на 20-25 минут, при температуре 180 градусов с конвекцией.
Приготовление:
- Сахар засыпаем в сотейник и ставим на плиту. Смешиваем сливки со сгущенкой и хорошо подогреваем их до парения.
- Сахар можно перемешивать термостабильной лопаткой. Она должна приобрести коричневый цвет. Убавляем огонь. Добавляем маленькими порциями горячие сливки со сгущенкой и помешиваем.
- Добавляем сливочное масло. Перемешиваем. Варим на медленном огне еще 2-3 минуты, постоянно помешиваем.
- Снимаем с огня, переливаем в стакан и пробиваем блендером. Добавляем соль.
Приготовление:
- Добавляем к сметане сахарную пудру, перемешиваем.
Приготовление:
- Достаем синабоны из духовки. Еще тепленькие синабоны поливаем сметанной заливкой и карамелью. Посыпаем орешками сверху.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления шоколадных синабонов: