Сінабони – пухкі та солодкі домашні булки у вигляді равликів, які начиняють цукром та меленою корицею. Зазвичай їх готують зі звичайного дріжджового тіста, але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати із шоколадного.
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Рецепт шоколадних сінабонів
Час: 4 години
Порції: 12 штук
Приготування:
- Змішуємо трохи тепле молоко з дріжджами, додаємо цукор. Перемішуємо. Додаємо борошно, перемішуємо, щоб не було грудочок.
- Опара готова. Накриваємо опару харчовою плівкою і лишаємо на 30 – 40 хвилин при кімнатній температурі.
Приготування:
- Виливаємо опару в чашу комбайна. Додаємо яйця, цукор.
- Додаємо масло кімнатної температури, борошно, какао-порошок та сіль.
- Вимішуємо тісто за допомогою насадки "гак". Вимішуємо тісто приблизно 4 – 5 хвилин.
- Ставимо тісто в миску, накриваємо рушничком і залишаємо його при кімнатній температурі на 1,5 години.
Сінабони / Фото з особистого архіву Глінської
Приготування:
- Змішуємо цукор з корицею. Розминаємо масло кімнатної температури.
- Змащуємо стіл та скалку рослинною олією. Розкачуємо тісто в пласт, розміром 60х40 сантиметрів.
- Змащуємо тісто вершковим маслом і посипаємо цукром із корицею.
- Скручуємо тісто в рулет. Робимо це легко, не скручуйте його туго.
- Нарізаємо наш рулет на 12 рівних частин за допомогою нитки (одна частина 4 – 5 см).
- Викладаємо сінабони на пергамент, закручуємо "хвостик" під низ. Між ними має бути хороша відстань.
- Накриваємо сінабони плівкою або рушником і лишаємо на 30 хвилин. Відправляємо сінабони у розігріту духовку на 20 – 25 хвилин, при температурі 180 градусів з конвекцією.
Приготування:
- Цукор засипаємо в сотейник і ставимо на плиту. Змішуємо вершки зі згущеним молоком і добре підігріваємо їх до паріння.
- Цукор можна перемішувати термостабільною лопаткою. Вона має набути коричневого кольору. Зменшуємо вогонь. Додаємо маленькими порціями гарячі вершки зі згущеним молоком і помішуємо.
- Додаємо вершкове масло. Перемішуємо. Варимо на повільному вогні ще 2 – 3 хвилини, постійно помішуємо.
- Знімаємо з вогню, переливаємо в стакан і пробиваємо блендером. Додаємо сіль.
Приготування:
- Додаємо до сметани цукрову пудру, перемішуємо.
Приготування:
- Дістаємо сінабони з духовки. Ще тепленькі сінабони поливаємо сметанною заливкою і карамеллю. Посипаємо горішками зверху.
Смачного!
Відеорецепт приготування шоколадних сінабонів: