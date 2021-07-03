Ароматные вафли на завтрак, понравится детям и взрослым. 3 июля празднуют – День шоколадных вафель.

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Традиционно американские вафли готовят из муки, яиц, с добавлением разрыхлителя. Также в тесто добавьте какао – шоколадные вафли. Толстые вафли прямоугольной формы готовят с помощью вафельницы и украшают сливками,  добавляют фрукты, сироп и шоколад.

Шоколад / Фото Unsplash

Как приготовить шоколад

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 298 ккал
  1. Масло нарежьте кубиками.
  2. В кастрюлю вылейте молоко, добавьте сливочное масло, доведите до кипения в течение 10 – 15 минут, но не кипятите. Готовьте до растворения сливочного масла.
  3. Далее – добавьте какао, сахар, снова доведите до кипения еще 10 минут, перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня.

Вафли / Фото Unsplash

Как приготовить вафли

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 292 ккал
  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миске соедините муку с солью, добавьте разрыхлитель.
  3. Далее – добавьте яйца, молоко, сахар, перемешайте до однородной консистенции.
  4. Вафельницу смажьте маслом, выложите тесто, готовьте несколько минут до золотистой корочки.
  5. Выложите на тарелку, добавьте шоколад, ягоды, фрукты. Приятного аппетита!