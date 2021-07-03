Ароматные вафли на завтрак, понравится детям и взрослым. 3 июля празднуют – День шоколадных вафель.
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Традиционно американские вафли готовят из муки, яиц, с добавлением разрыхлителя. Также в тесто добавьте какао – шоколадные вафли. Толстые вафли прямоугольной формы готовят с помощью вафельницы и украшают сливками, добавляют фрукты, сироп и шоколад.
Шоколад / Фото Unsplash
Как приготовить шоколад
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 298 ккал
- Масло нарежьте кубиками.
- В кастрюлю вылейте молоко, добавьте сливочное масло, доведите до кипения в течение 10 – 15 минут, но не кипятите. Готовьте до растворения сливочного масла.
- Далее – добавьте какао, сахар, снова доведите до кипения еще 10 минут, перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня.
Вафли / Фото Unsplash
Как приготовить вафли
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 292 ккал
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте разрыхлитель.
- Далее – добавьте яйца, молоко, сахар, перемешайте до однородной консистенции.
- Вафельницу смажьте маслом, выложите тесто, готовьте несколько минут до золотистой корочки.
- Выложите на тарелку, добавьте шоколад, ягоды, фрукты. Приятного аппетита!