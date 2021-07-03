Ароматні запашні вафлі на сніданок, сподобається дітям і дорослим. 3 липня святкують – День шоколадних вафель.
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Традиційно американські вафлі готують з борошна, яєць, з додаванням розпушувача. Також у тісто додайте какао – шоколадні вафлі або приготуйте шоколад окремо. Товсті вафлі прямокутної форми готують за допомогою вафельниці та прикрашають вершками, додають фрукти, сироп та шоколад.
Шоколад/ Фото Unsplash
Як приготувати шоколад
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 298 ккал
- Масло наріжте кубиками.
- В каструлю вилийте молоко, додайте вершкове масло, доведіть до кипіння протягом 10 – 15 хвилин, але не кип'ятіть. Готуйте до розтанення вершкового масла.
- Далі – додайте какао, цукор, знову доведіть до кипіння ще 10 хвилин, перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.
Вафлі/ Фото Unsplash
Як приготувати вафлі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 292 ккал
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розпушувач.
- Далі – додайте яйця, молоко, цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
- Вафельницю змастіть олією, викладіть тісто, готуйте кілька хвилин до золотистої скоринки.
- Викладіть на тарілку, додайте шоколад, ягоди, фрукти. Смачного!