Ароматні запашні вафлі на сніданок, сподобається дітям і дорослим. 3 липня святкують – День шоколадних вафель.

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Традиційно американські вафлі готують з борошна, яєць, з додаванням розпушувача. Також у тісто додайте какао – шоколадні вафлі або приготуйте шоколад окремо. Товсті вафлі прямокутної форми готують за допомогою вафельниці та прикрашають вершками, додають фрукти, сироп та шоколад.

Шоколад/ Фото Unsplash

Як приготувати шоколад

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 298 ккал
  1. Масло наріжте кубиками.
  2. В каструлю вилийте молоко, додайте вершкове масло, доведіть до кипіння протягом 10 – 15 хвилин, але не кип'ятіть. Готуйте до розтанення вершкового масла.
  3. Далі – додайте какао, цукор, знову доведіть до кипіння ще 10 хвилин, перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.

Вафлі/ Фото Unsplash

Як приготувати вафлі

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 292 ккал
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розпушувач.
  3. Далі – додайте яйця, молоко, цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Вафельницю змастіть олією, викладіть тісто, готуйте кілька хвилин до золотистої скоринки.
  5. Викладіть на тарілку, додайте шоколад, ягоди, фрукти. Смачного!