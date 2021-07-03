Шоколадные вафли с ягодами: рецепт вкусного завтрака
3 июля 2021 , 10:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Если хотите разнообразить традиционное меню, приготовьте на завтрак – вкусные вафли с шоколадом и фруктами. Обязательно попробуйте.
Ароматные вафли на завтрак, понравится детям и взрослым. 3 июля празднуют – День шоколадных вафель.
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Традиционно американские вафли готовят из муки, яиц, с добавлением разрыхлителя. Также в тесто добавьте какао – шоколадные вафли. Толстые вафли прямоугольной формы готовят с помощью вафельницы и украшают сливками, добавляют фрукты, сироп и шоколад.
Шоколад / Фото Unsplash
Как приготовить шоколад
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 298 ккал
– 150 миллилитров молока 2,5%;
– 80 граммов какао-порошка;
– 50 граммов сливочного масла 82%;
– 50 граммов сахара.
- Масло нарежьте кубиками.
- В кастрюлю вылейте молоко, добавьте сливочное масло, доведите до кипения в течение 10 – 15 минут, но не кипятите. Готовьте до растворения сливочного масла.
- Далее – добавьте какао, сахар, снова доведите до кипения еще 10 минут, перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня.
Вафли / Фото Unsplash
Как приготовить вафли
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 292 ккал
– 250 граммов муки;
– 2 яйца;
– 500 миллилитров молока 2,5%;
– 3 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– разрыхлитель;
– щепотка соли.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте разрыхлитель.
- Далее – добавьте яйца, молоко, сахар, перемешайте до однородной консистенции.
- Вафельницу смажьте маслом, выложите тесто, готовьте несколько минут до золотистой корочки.
- Выложите на тарелку, добавьте шоколад, ягоды, фрукты. Приятного аппетита!