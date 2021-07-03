Шоколадные вафли с ягодами: рецепт вкусного завтрака

Если хотите разнообразить традиционное меню, приготовьте на завтрак – вкусные вафли с шоколадом и фруктами. Обязательно попробуйте.

Ароматные вафли на завтрак, понравится детям и взрослым. 3 июля празднуют – День шоколадных вафель.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Традиционно американские вафли готовят из муки, яиц, с добавлением разрыхлителя. Также в тесто добавьте какао – шоколадные вафли. Толстые вафли прямоугольной формы готовят с помощью вафельницы и украшают сливками, добавляют фрукты, сироп и шоколад.

Шоколад / Фото Unsplash

Как приготовить шоколад

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 298 ккал

Масло нарежьте кубиками. В кастрюлю вылейте молоко, добавьте сливочное масло, доведите до кипения в течение 10 – 15 минут, но не кипятите. Готовьте до растворения сливочного масла. Далее – добавьте какао, сахар, снова доведите до кипения еще 10 минут, перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня.

– 150 миллилитров молока 2,5%;– 80 граммов какао-порошка;– 50 граммов сливочного масла 82%;– 50 граммов сахара.

Вафли / Фото Unsplash

Как приготовить вафли

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 292 ккал

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте разрыхлитель. Далее – добавьте яйца, молоко, сахар, перемешайте до однородной консистенции. Вафельницу смажьте маслом, выложите тесто, готовьте несколько минут до золотистой корочки. Выложите на тарелку, добавьте шоколад, ягоды, фрукты. Приятного аппетита!

– 250 граммов муки;– 2 яйца;– 500 миллилитров молока 2,5%;– 3 столовые ложки сахара;– 2 столовые ложки растительного масла;– разрыхлитель;– щепотка соли.