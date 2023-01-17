Шоколадный брауни, который точно получится отличным
17 января 2023, 16:35Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Обожаете шоколадные десерты? Тогда эта выпечка станет любимой.
Брауни – один из классических рецептов американской кухни, который обожают во всем мире. Это мягкое пирожное, которое формируют после выпечки. Особенностью брауни есть влажная середина, коричневый цвет и шоколадный вкус.
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Его можно выпекать по классическому рецепту из ба без орехов, или с добавлением карамели, малинового джема и других вариаций. Мы выбрали для вас самый простой рецепт, который точно выйдет с первого раза.
Шоколадный брауни – рецепт
- Время: 45 минут
- Порции: 6
– 250 граммов черного шоколада;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов муки;
– 1 столовая ложка какао;
– 3 куриных яйца;
– 1/3 чайная ложка соли.
Приготовление:
- Шоколад измельчаем, соединяем с маслом и солью. Растапливаем вместе на водяной бане до однородности. Откладываем в сторону.
- Яйца сбиваем с сахаром до белой пышной пены около 5 минут. Добавляем просеянную муку, какао и перемешиваем.
- ️Соединяем растопленный шоколад с маслом и тесто, осторожно перемешиваем силиконовой лопаткой.
- ️Форму застилаем пергаментом, выливаем тесто в жаропрочную форму или противень. Основное, чтобы пласт теста был не более 2-х сантиметров толщины.
- Выпекаем брауни 30 – 35 мин при 175 градусах, около 25 минут для влажной серединки. Следите за выпечкой, ведь у каждого духовка выпекает по разному.
- Охлаждаем выпечку, нарезаем на квадратики и подаем на стол.
Пусть вкушает!