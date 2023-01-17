Брауни – один из классических рецептов американской кухни, который обожают во всем мире. Это мягкое пирожное, которое формируют после выпечки. Особенностью брауни есть влажная середина, коричневый цвет и шоколадный вкус.

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Его можно выпекать по классическому рецепту из ба без орехов, или с добавлением карамели, малинового джема и других вариаций. Мы выбрали для вас самый простой рецепт, который точно выйдет с первого раза.

Шоколадный брауни – рецепт

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов черного шоколада;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов сливочного масла;

– 100 граммов муки;

– 1 столовая ложка какао;

– 3 куриных яйца;

– 1/3 чайная ложка соли.

Приготовление:

Шоколад измельчаем, соединяем с маслом и солью. Растапливаем вместе на водяной бане до однородности. Откладываем в сторону.

Яйца сбиваем с сахаром до белой пышной пены около 5 минут. Добавляем просеянную муку, какао и перемешиваем.

️Соединяем растопленный шоколад с маслом и тесто, осторожно перемешиваем силиконовой лопаткой.

️Форму застилаем пергаментом, выливаем тесто в жаропрочную форму или противень. Основное, чтобы пласт теста был не более 2-х сантиметров толщины.

Выпекаем брауни 30 – 35 мин при 175 градусах, около 25 минут для влажной серединки. Следите за выпечкой, ведь у каждого духовка выпекает по разному.

Охлаждаем выпечку, нарезаем на квадратики и подаем на стол.

Пусть вкушает!