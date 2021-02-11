Шоколадный фондан по рецепту Владимира Троцкого: вкусный десерт на Валентина
Очень вкусный шоколадный десерт фондан по рецепту финалиста "Мастер Шеф" Владимира Троцкого.
Источник:инстаграм Владимира Троцкого
Фондан – самый шоколадный десерт в мире! Только настоящие сладкоежки могут съесть несколько пирожных подряд, правда, это удовольствие не из дешевых, если покупать его в кафе.
Читайте также Капкейки "Красный бархат" на День Валентина: рецепт кексов с кремом
Владимир Троцкий также обожает шоколадный фондан и поделился с читателями рецептом его приготовления дома.
Главным показателем правильно приготовленного шоколадного фондана является его жидкая середина, которая должна растечься по тарелке при разрезании десерта.
Как приготовить шоколадный фондан дома
- Подготовьте водяную баню. Растопите на водяной бане шоколад и масло – не перегрейте.
- Тщательно вымойте куриные яйца. Взбейте яйца с желтками и сахаром венчиком.
- Соедините все ингредиенты и добавьте муку.
- Владимир Троцкий отметил, что отдельно ломает на кусочки дополнительную плитку шоколада и замораживает ее в морозилке.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Наполните формочки на половину и в каждую из них погрузите внутрь кусочек шоколада из морозилки и закройте столовой ложкой теста.
- Выпекайте шоколадный фондан в духовке 7 минут. Подавайте десерт к столу горячим. Приятного аппетита!
Поделиться новостью
Выбор редакции