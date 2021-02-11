Очень вкусный шоколадный десерт фондан по рецепту финалиста "Мастер Шеф" Владимира Троцкого.

Фондан – самый шоколадный десерт в мире! Только настоящие сладкоежки могут съесть несколько пирожных подряд, правда, это удовольствие не из дешевых, если покупать его в кафе.

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Владимир Троцкий также обожает шоколадный фондан и поделился с читателями рецептом его приготовления дома.

Главным показателем правильно приготовленного шоколадного фондана является его жидкая середина, которая должна растечься по тарелке при разрезании десерта.

Как приготовить шоколадный фондан дома

Ингредиенты:

– 200 г черного шоколада;

– 100 г сливочного масла;

– 3 яйца;

– 2 желтка;

– 15 г муки;

– 20 г сахара.