Шоколадний фондан за рецептом Володимира Троцького: смачний десерт на Валентина
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Надзвичайно смачний шоколадний десерт фондан за рецептом фіналіста "Мастер Шеф" Володимира Троцького.
Джерело:інстаграм Володимира Троцького
Фондан – найшоколадніший десерт у світі! Тільки справжні ласуни можуть з'їсти кілька тістечок поспіль, щоправда, це задоволення не з дешевих, якщо купувати його у кафе.
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Володимир Троцький також обожнює шоколадний фондан й поділився з читачами рецептом його приготування вдома.
Головним показником правильно приготованого шоколадного фондану є його рідка середина, щоб має розтектись по тарілці при розрізанні десерту.
Як приготувати шоколадний фондан вдома
- Підготуйте водяну баню. Топимо на водяній бані шоколад та масло – не перегрійте.
- Ретельно вимийте курячі яйця. Збийте яйця з жовтками та цукром вінчиком.
- З'єднуємо всі інгредієнти та додаємо борошно.
- Володимир Троцький зазначив, що окремо ламає на шматочки додаткову плитку шоколаду та заморожує її в морозилці.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Наповніть формочки на половину та в кожну з них занурте всередину шматочок шоколаду з морозилки й закрийте столовою ложкою тіста.
- Випікайте шоколадний фондан в духовці 7 хвилин. Подавайте десерт до столу гарячим. Смачного!
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