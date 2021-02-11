Надзвичайно смачний шоколадний десерт фондан за рецептом фіналіста "Мастер Шеф" Володимира Троцького.

Фондан – найшоколадніший десерт у світі! Тільки справжні ласуни можуть з'їсти кілька тістечок поспіль, щоправда, це задоволення не з дешевих, якщо купувати його у кафе.

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Володимир Троцький також обожнює шоколадний фондан й поділився з читачами рецептом його приготування вдома.

Головним показником правильно приготованого шоколадного фондану є його рідка середина, щоб має розтектись по тарілці при розрізанні десерту.

Як приготувати шоколадний фондан вдома

Інгредієнти:

– 200 г чорного шоколаду;

– 100 г вершкового масла;

– 3 яйця;

– 2 жовтки;

– 15 г борошна;

– 20 г цукру.