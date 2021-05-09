Кекс готовят с шоколадом, какао, сливочным маслом с добавлением муки. Десерт украшают шоколадной глазурью или сахарной пудрой.

Читайте также Рецепт шоколадного суфле от шеф-повара Владимира Ярославского

Как приготовить шоколадный кекс-брауни

Шоколадный кекс-брауни / Unsplash

  1. В миске на паровой бане – растопите черный шоколад со сливочным маслом, перемешайте до однородной консистенции.
  2. Просейте муку и какао через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  3. Отдельно в миске взбейте яйца с сахаром, добавьте шоколадную массу, какао, муку, соду, тщательно перемешайте.
  4. Застелите форму для кекса пергаментом для выпечки, выложите тесто.
  5. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
  6. Готовый кекс достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!