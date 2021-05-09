Кекс готовят с шоколадом, какао, сливочным маслом с добавлением муки. Десерт украшают шоколадной глазурью или сахарной пудрой.
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Как приготовить шоколадный кекс-брауни
Шоколадный кекс-брауни / Unsplash
- В миске на паровой бане – растопите черный шоколад со сливочным маслом, перемешайте до однородной консистенции.
- Просейте муку и какао через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Отдельно в миске взбейте яйца с сахаром, добавьте шоколадную массу, какао, муку, соду, тщательно перемешайте.
- Застелите форму для кекса пергаментом для выпечки, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Готовый кекс достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!