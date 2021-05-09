Кекс готують з шоколадом, какао, вершковим маслом з додаванням борошна. Десерт прикрашають шоколадною глазур'ю або цукровою пудрою. 

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Як приготувати шоколадний кекс-брауні

Шоколадний кекс-брауні/Unsplash

  1. У мисці на паровій бані – розтопіть чорний шоколад з вершковим маслом, перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Просійте борошно та какао через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  3. Окремо у мисці збийте яйця з цукром, додайте шоколадну масу, какао, борошно, соду, ретельно перемішайте.
  4. Застеліть форму для кексу пергаментом для випікання, викладіть тісто.
  5. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
  6. Готовий кекс дістаньте з духовки, залиште для охолодження, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!