Кекс готують з шоколадом, какао, вершковим маслом з додаванням борошна. Десерт прикрашають шоколадною глазур'ю або цукровою пудрою.
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Як приготувати шоколадний кекс-брауні
Шоколадний кекс-брауні/Unsplash
- У мисці на паровій бані – розтопіть чорний шоколад з вершковим маслом, перемішайте до однорідної консистенції.
- Просійте борошно та какао через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Окремо у мисці збийте яйця з цукром, додайте шоколадну масу, какао, борошно, соду, ретельно перемішайте.
- Застеліть форму для кексу пергаментом для випікання, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Готовий кекс дістаньте з духовки, залиште для охолодження, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!