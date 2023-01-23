Шоколадный медовик с вишней – пальчики оближете
23 января 2023, 13:56Читати новину українською
Источник:Юлия Симончук
Если медовик один из любимых ваших тортов, предлагаем попробовать его с вишней.
Нежные медовые лепешки, пропитанные сливочным кремом и вишневой начинкой – это торт медовик. Конечно, он не классический, но такой вариант выпечки станет вашим фаворитом. Здесь без сомнений!
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Шоколадный медовик с вишней – рецепт
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 6
– 130 граммов масла;
– 200 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 90 граммов меда;
– 400 граммов муки;
– 60 граммов какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка соды.
Для вишневого слоя:
– 250 граммов вишни;
– 70 граммов сахара;
– 20 граммов кукурузного крахмала + 2 столовые ложки воды;
– 1 столовая ложка сока лимона.
Для крема:
– 350 граммов сливочного сыра;
– 250 граммов жирных коровьих сливок 33%;
– 70 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Смешиваем сахар, масло, мед и ставим на паровую баню до растворения сахара.
- Отдельно взбиваем венчиком яйца и тонкой струйкой вливаем в массу на паровой бане постоянно помешивая. Далее добавляем соду с разрыхлителем, постоянно перемешиваем, масса будет увеличиваться в объеме, светлеть (этот процесс займет 5 – 7 минут).
- Снимаем с огня, добавляем в просеянную муку смешанную с какао. Замешиваем тесто, перемешивая ложкой до однородности. Тесто будет несколько липкое.
- Переводим его на пищевую пленку и на час отправляем в холодильник. Достаем, делим на 14 шариков.
- Раскатываем на листе пергамента (прикрыв сверху листом пергамента) площадью чуть больше 16 сантиметров, делаем проколы вилкой и выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов до готовности.
- Корж сразу после выпечки вырезаем под нужный диаметр, обрезанные края перетираем в крошку на посыпку.
- Для вишневого пласта крахмал заливаем водой, перемешиваем и добавляем лимонный сок.
- Вишни измельчаем в блендере, добавляем сахар и отправляем на огонь до растворения сахара. Добавляем крахмал сюда и провариваем до загустения. Снимаем с огня.
- Даем немного остыть и перекладываем в кондитерский мешок.
- Для крема холодные сливки и холодный сливочный крем помещаем в посуду, добавляем сахарную пудру и взбиваем сначала на малых оборотах миксера, постепенно увеличивая пока крем станет густым и стабильным.
- Собираем торт: лепешку промазываем кремом, поверх него выкладываем вишневый слой в виде спирали, снова лепешку и т.д.
- Зажимаем торт кольцом, слегка прижимаем и ставим в холодильник на несколько часов.
- Достаем, обмазываем кремом верх и бока, присыпаем крошкой, по желанию украшаем.
Приятного тебе аппетита!