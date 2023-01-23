Ніжні медові коржі, просочені вершковим кремом та вишневою начинкою – це торт медовик. Звичайно, він не класичний, але такий варіант випічки стане вашим фаворитом. Тут без сумнівів!

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Шоколадний медовик з вишнею – рецепт

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 6

Інгредієнти для коржів:

– 130 грамів масла;

– 200 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 90 грамів меду;

– 400 грамів борошна;

– 60 грамів какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка соди.

Для вишневого шару:

– 250 грамів вишні;

– 70 грамів цукру;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю + 2 столові ложки води;

– 1 столова ложка соку лимона.

Для крему:

– 350 грамів вершкового сиру;

– 250 грамів жирних коров'ячих вершків 33%;

– 70 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Змішуємо цукор, масло, мед і ставимо на парову баню до розчинення цукру.

Окремо збиваємо вінчиком яйця і тонкою цівкою вливаємо в масу що на паровій бані постійно помішуючи. Далі додаємо соду з розпушувачем, постійно перемішуємо, маса буде збільшуватися в об'ємі, світліти (цей процес займе 5 – 7 хвилин).

Знімаємо з вогню, додаємо в просіяне борошно змішане з какао. Замішуємо тісто перемішуючи ложкою до однорідності. Тісто буде дещо липке.

Перекладаємо його на харчову плівку і на годину відправляємо в холодильник. Дістаємо, ділимо на 14 кульок.

Розкачуємо на листку пергаменту (прикривши зверху листом пергаменту) площею трохи більшою ніж 16 сантиметрів, робимо проколи виделкою і випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів до готовності.

Корж відразу після випікання вирізаємо під потрібний діаметр, обрізані краї перетираємо в крихту на посипку.

Для вишневого шару крохмаль заливаємо водою, перемішуємо та додаємо лимонний сік.

Вишні подрібнюємо в блендері, додаємо цукор і відправляємо на вогонь до розчинення цукру. Додаємо сюди крохмаль і проварюємо до загустіння. Знімаємо з вогню.

Даємо трохи схолонути і перекладаємо в кондитерський мішок.

Для крему холодні вершки і холодний вершковий крем поміщаємо в посуд, додаємо цукрову пудру і збиваємо спочатку на малих оборотах міксера поступово збільшуючи поки крем стане густим та стабільним.

Збираємо торт: корж промащуємо кремом, поверх нього викладаємо вишневий шар у вигляді спіралі, знову корж і т.д.

Затискаємо торт кільцем, злегка притискаємо і ставимо в холодильник на кілька годин.

Дістаємо, обмащуємо кремом верх і боки, присипаємо крихтою, за бажанням прикрашаємо.

Смачного!