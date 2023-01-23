Ніжні медові коржі, просочені вершковим кремом та вишневою начинкою – це торт медовик. Звичайно, він не класичний, але такий варіант випічки стане вашим фаворитом. Тут без сумнівів!
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Шоколадний медовик з вишнею – рецепт
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 6
Приготування:
- Змішуємо цукор, масло, мед і ставимо на парову баню до розчинення цукру.
- Окремо збиваємо вінчиком яйця і тонкою цівкою вливаємо в масу що на паровій бані постійно помішуючи. Далі додаємо соду з розпушувачем, постійно перемішуємо, маса буде збільшуватися в об'ємі, світліти (цей процес займе 5 – 7 хвилин).
- Знімаємо з вогню, додаємо в просіяне борошно змішане з какао. Замішуємо тісто перемішуючи ложкою до однорідності. Тісто буде дещо липке.
- Перекладаємо його на харчову плівку і на годину відправляємо в холодильник. Дістаємо, ділимо на 14 кульок.
- Розкачуємо на листку пергаменту (прикривши зверху листом пергаменту) площею трохи більшою ніж 16 сантиметрів, робимо проколи виделкою і випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів до готовності.
- Корж відразу після випікання вирізаємо під потрібний діаметр, обрізані краї перетираємо в крихту на посипку.
- Для вишневого шару крохмаль заливаємо водою, перемішуємо та додаємо лимонний сік.
- Вишні подрібнюємо в блендері, додаємо цукор і відправляємо на вогонь до розчинення цукру. Додаємо сюди крохмаль і проварюємо до загустіння. Знімаємо з вогню.
- Даємо трохи схолонути і перекладаємо в кондитерський мішок.
- Для крему холодні вершки і холодний вершковий крем поміщаємо в посуд, додаємо цукрову пудру і збиваємо спочатку на малих оборотах міксера поступово збільшуючи поки крем стане густим та стабільним.
- Збираємо торт: корж промащуємо кремом, поверх нього викладаємо вишневий шар у вигляді спіралі, знову корж і т.д.
- Затискаємо торт кільцем, злегка притискаємо і ставимо в холодильник на кілька годин.
- Дістаємо, обмащуємо кремом верх і боки, присипаємо крихтою, за бажанням прикрашаємо.
Смачного!