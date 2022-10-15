Шоколадный мусс – это отличный десерт, который подходит как взрослым, так и детям. Нежный вкус шоколада в сочетании со сливками, ягодами, мятой или любыми другими приложениями способен сделать выходные еще лучше.

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Рецепт шоколадного мусса

Время: 15 минут

Порций: 2

Нежный вкус шоколада / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

200 грамм темного шоколада;

60 грамм сливочного масла;

60 грамм сахарной пудры;

6 яиц.

Приготовление:

Растапливаем шоколад на водяной бане. Как только шоколад начинает таять, добавляем к нему сливочное масло. Когда шоколад и масло растопятся – забираем из бани, перемешиваем и даем остыть. Берем яйца и отделяем белки из желтков. Желтки добавляем в шоколад и хорошо перемешиваем. Добавляем в шоколад сахарную пудру и снова перемешиваем. Белки сбиваем в пену. Треть пены даем в шоколад и перемешиваем, смесь должна стать светлее. Постепенно добавляем оставшуюся пену и аккуратно перемешиваем. Готовый мусс выкладываем в блюдечки или чашечки и ставим в холодильник. Десерт можно украшать излюбленными приложениями.

Приятного аппетита!