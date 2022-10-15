Шоколадний мус – це чудовий десерт, який смакує як дорослим, так і дітям. Ніжний смак шоколаду у поєднанні з вершками, ягодами, м'ятою чи будь-якими іншими додатками здатен зробити вихідні ще кращими.
Читайте також Смачний делікатес за доступною ціною: готуємо фаршировані гомілки з грибами
Рецепт шоколадного мусу
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Ніжний смак шоколаду / Фото Ania Starmach
Інгредієнти:
- 200 грамів темного шоколаду;
- 60 грамів вершкового масла;
- 60 грамів цукрової пудри;
- 6 яєць.
Приготування:
- Розтоплюємо шоколад на водяній бані.
- Як тільки шоколад починає танути, додаємо до нього вершкове масло. Коли шоколад та масло розтопляться – забираємо з бані, перемішуємо та даємо вистигнути.
- Беремо яйця та відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки додаємо у шоколад та добре перемішуємо.
- Додаємо до шоколаду цукрову пудру та знову перемішуємо.
- Білки збиваємо до піни. Третину піни даємо в шоколад та перемішуємо, суміш має стати світлішою.
- Поступово додаємо решту піни та акуратно перемішуємо.
- Готовий мус викладаємо у блюдечка чи чашечки та ставимо у холодильник. Десерт можна прикрашати улюбленими додатками.
Смачного!