Шоколадний мус – це чудовий десерт, який смакує як дорослим, так і дітям. Ніжний смак шоколаду у поєднанні з вершками, ягодами, м'ятою чи будь-якими іншими додатками здатен зробити вихідні ще кращими.

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Рецепт шоколадного мусу

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Ніжний смак шоколаду / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

  • 200 грамів темного шоколаду;
  • 60 грамів вершкового масла;
  • 60 грамів цукрової пудри;
  • 6 яєць.

Приготування:

  1. Розтоплюємо шоколад на водяній бані.
  2. Як тільки шоколад починає танути, додаємо до нього вершкове масло. Коли шоколад та масло розтопляться – забираємо з бані, перемішуємо та даємо вистигнути.
  3. Беремо яйця та відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки додаємо у шоколад та добре перемішуємо.
  4. Додаємо до шоколаду цукрову пудру та знову перемішуємо.
  5. Білки збиваємо до піни. Третину піни даємо в шоколад та перемішуємо, суміш має стати світлішою.
  6. Поступово додаємо решту піни та акуратно перемішуємо.
  7. Готовий мус викладаємо у блюдечка чи чашечки та ставимо у холодильник. Десерт можна прикрашати улюбленими додатками.

Смачного!