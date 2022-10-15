Шоколадний мус – це чудовий десерт, який смакує як дорослим, так і дітям. Ніжний смак шоколаду у поєднанні з вершками, ягодами, м'ятою чи будь-якими іншими додатками здатен зробити вихідні ще кращими.

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Рецепт шоколадного мусу

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Ніжний смак шоколаду / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

200 грамів темного шоколаду;

60 грамів вершкового масла;

60 грамів цукрової пудри;

6 яєць.

Приготування:

Розтоплюємо шоколад на водяній бані. Як тільки шоколад починає танути, додаємо до нього вершкове масло. Коли шоколад та масло розтопляться – забираємо з бані, перемішуємо та даємо вистигнути. Беремо яйця та відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки додаємо у шоколад та добре перемішуємо. Додаємо до шоколаду цукрову пудру та знову перемішуємо. Білки збиваємо до піни. Третину піни даємо в шоколад та перемішуємо, суміш має стати світлішою. Поступово додаємо решту піни та акуратно перемішуємо. Готовий мус викладаємо у блюдечка чи чашечки та ставимо у холодильник. Десерт можна прикрашати улюбленими додатками.

Смачного!