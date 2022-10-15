Удовольствие на выходные: простой рецепт невероятного шоколадного мусса
15 октября 2022 , 11:27Читати новину українською
Источник:Ania Starmach
Вкусный десерт – это отличный способ насладиться выходными по полной. Особенно если в названии десерта присутствует слово "шоколадный".
Шоколадный мусс – это отличный десерт, который подходит как взрослым, так и детям. Нежный вкус шоколада в сочетании со сливками, ягодами, мятой или любыми другими приложениями способен сделать выходные еще лучше.
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Рецепт шоколадного мусса
Время: 15 минут
Порций: 2
Нежный вкус шоколада / Фото Ania Starmach
Ингредиенты:
- 200 грамм темного шоколада;
- 60 грамм сливочного масла;
- 60 грамм сахарной пудры;
- 6 яиц.
Приготовление:
- Растапливаем шоколад на водяной бане.
- Как только шоколад начинает таять, добавляем к нему сливочное масло. Когда шоколад и масло растопятся – забираем из бани, перемешиваем и даем остыть.
- Берем яйца и отделяем белки из желтков. Желтки добавляем в шоколад и хорошо перемешиваем.
- Добавляем в шоколад сахарную пудру и снова перемешиваем.
- Белки сбиваем в пену. Треть пены даем в шоколад и перемешиваем, смесь должна стать светлее.
- Постепенно добавляем оставшуюся пену и аккуратно перемешиваем.
- Готовый мусс выкладываем в блюдечки или чашечки и ставим в холодильник. Десерт можно украшать излюбленными приложениями.
Приятного аппетита!