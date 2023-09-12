Смешали и запекли: рецепт быстрого шоколадного пирога с грушами
12 сентября 2023, 16:13Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Хочется чего-то сладкого, но времени на долгое приготовление нет? У нас есть быстрый рецепт пирога с грушками, который понравится каждому.
Шоколадный пирог с грушами – отличный вариант домашней выпечки, которую сможет приготовить каждый начинающий или профессионал. Подавайте его к завтраку или на перекус, в чай или кофе. Он будет идеально подходить к любому столу.
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Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой, а можно подать с шариком холодного мороженого.
Рецепт шоколадного пирога с грушами
- Время: 50 минут
- Порции: 6
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– 170 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки ванилина;
– 140 граммов молока;
– 80 граммов подсолнечного масла;
– 200 – 230 граммов муки;
– 50 граммов какао-порошка;
– 5 граммов разрыхлителя для теста;
– 5 грушек;
– 50 граммов черного шоколада.
Приготовление:
- К яйцам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером одну минутку. Далее добавляем сахар и ванилин, взбиваем до побелки массы.
- Вливаем молоко и растительное масло. Просеиваем муку из какао и добавляем разрыхлитель. Посредством лопатки сочетаем все ингредиенты до однородности.
- Три грушки нарезаем кубиками, добавляем к тесту вместе с черным шоколадом, перемешиваем.
- Переливаем тесто в форму для запекания, выравниваем поверхность и выкладываем нарезанные ломтиками груши.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 50 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой (она должна получиться полностью сухая).
- Подаем пирог с сахарной пудрой или мороженым.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить шоколадные пряники в глазури.