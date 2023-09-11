Домашние шоколадные пряники – это вкусняшка с детства. Его часто покупали родители или давали в садике или школе. Такое лакомство можно запросто приготовить дома, ведь у нас есть проверенный рецепт.

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Они совсем не похожи на американскую версию пряников, наши рыхлые, сладкие и обильно политые сахарной глазурью. Признайтесь, вы тоже сначала съедали ее, а потом сам пряник?

Рецепт шоколадных пряников с глазурью.

Время: 2 часа

2 часа Порции: 15 – 20 штук

Ингредиенты для заварного теста:

– 200 граммов молока

– 100 граммов муки

– 200 граммов сахара.

Приготовление:

Смешиваем сахар и муку и вливаем горячее молоко, все тщательно перемешиваем и оставляем почти до полного остывания.

Ингредиенты для основного теста:

– все заварное охлажденное тесто;

– 30 граммов масла;

– 1 желток;

– 30 граммов какао;

– 270 граммов муки;

– 1 столовая ложка разрыхлителя;

– 1/3 чайной ложки соды;

– щепотка соли.

Приготовление:

В заварное тесто добавляем масло, желток, муку, какао, разрыхлитель, соду и соль и замешиваем тесто.

Формируем шарики мокрыми руками и выкладываем на пергамент для выпекания.

Выпекаем пряники в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Готовым пряникам даем полностью остыть.

Ингредиенты для лазури:

– яичный белок;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Белок размешиваем с сахаром и лимонным соком.

Покрываем холодные пряники и оставляем их сохнуть на ночь для застывания глазури.

Приятного аппетита!

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