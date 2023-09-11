Домашние шоколадные пряники – это вкусняшка с детства. Его часто покупали родители или давали в садике или школе. Такое лакомство можно запросто приготовить дома, ведь у нас есть проверенный рецепт.

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Они совсем не похожи на американскую версию пряников, наши рыхлые, сладкие и обильно политые сахарной глазурью. Признайтесь, вы тоже сначала съедали ее, а потом сам пряник?

Рецепт шоколадных пряников с глазурью.

  • Время: 2 часа
  • Порции: 15 – 20 штук

Приготовление:

  • Смешиваем сахар и муку и вливаем горячее молоко, все тщательно перемешиваем и оставляем почти до полного остывания.

Приготовление:

  • В заварное тесто добавляем масло, желток, муку, какао, разрыхлитель, соду и соль и замешиваем тесто.
  • Формируем шарики мокрыми руками и выкладываем на пергамент для выпекания.
  • Выпекаем пряники в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Готовым пряникам даем полностью остыть.

Приготовление:

  • Белок размешиваем с сахаром и лимонным соком.
  • Покрываем холодные пряники и оставляем их сохнуть на ночь для застывания глазури.

Приятного аппетита!