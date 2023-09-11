Домашние шоколадные пряники – это вкусняшка с детства. Его часто покупали родители или давали в садике или школе. Такое лакомство можно запросто приготовить дома, ведь у нас есть проверенный рецепт.
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Они совсем не похожи на американскую версию пряников, наши рыхлые, сладкие и обильно политые сахарной глазурью. Признайтесь, вы тоже сначала съедали ее, а потом сам пряник?
Рецепт шоколадных пряников с глазурью.
- Время: 2 часа
- Порции: 15 – 20 штук
Приготовление:
- Смешиваем сахар и муку и вливаем горячее молоко, все тщательно перемешиваем и оставляем почти до полного остывания.
Приготовление:
- В заварное тесто добавляем масло, желток, муку, какао, разрыхлитель, соду и соль и замешиваем тесто.
- Формируем шарики мокрыми руками и выкладываем на пергамент для выпекания.
- Выпекаем пряники в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Готовым пряникам даем полностью остыть.
Приготовление:
- Белок размешиваем с сахаром и лимонным соком.
- Покрываем холодные пряники и оставляем их сохнуть на ночь для застывания глазури.
Приятного аппетита!