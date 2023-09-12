Шоколадний пиріг з грушами – відмінний варіант домашньої випічки, яку зможе приготувати кожен: початківець чи професіонал. Подавайте його до сніданку чи на перекус, до чаю чи кави. Він ідеально пасуватиме до будь-якого столу.

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Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою, а можна подати з кулькою холодного морозива.

Рецепт шоколадного пирога з грушами

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6

Інгредієнти на форму 23 сантиметри:

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 170 грамів цукру;

– 0,5 чайної ложки ваніліну;

– 140 грамів молока;

– 80 грамів соняшникової олії;

– 200 – 230 грамів борошна;

– 50 грамів какао-порошку;

– 5 грамів розпушувача для тіста;

– 5 грушок;

– 50 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

До яєць додаємо дрібку солі та збиваємо міксером одну хвилинку. Далі додаємо цукор та ванілін, збиваємо до побіління маси.

Вливаємо молоко та олію. Просіюємо борошно з какао та додаємо розпушувач. За допомогою лопатки поєднуємо всі інгредієнти до однорідності.

Три грушки нарізаємо кубиками, додаємо до тіста разом з чорним шоколадом, перемішуємо.

Переливаємо тісто в форму для запікання, вирівнюємо поверхню та викладаємо нарізані скибками грушки.

Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 50 хвилин. Готовність перевіряємо деревʼяною паличкою (вона має вийти повністю суха).

Подаємо пиріг з цукровою пудрою, або морозивом.

Смачного!

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