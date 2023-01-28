Какие идеальные сочетания вкусов в сладкой выпечке вы знаете? Клубника и мята, вишни и шоколада, манго и маракуя. А как насчет шоколадных лепешек, нежного сливочного крема и бананов? Поверьте, это очень вкусно.

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Торт с бананом

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– 100 граммов сахара;

– 70 граммов муки;

– 30 граммов какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

В чаше комбайна или в миске взбиваем до устойчивых пиков яйца и сахар.

Добавляем просеянную муку, какао и разрыхлитель.

Смешиваем все вместе и выкладываем тесто в форму для выпечки.

Отправляем в духовку при 180 градусах и выпекаем лепешку 30 – 40 минут до готовности.

Охлаждаем корж и вырезаем из него два круга или разрезаем пополам, если выпекали в круглой форме диаметром 18 0 20 сантиметров.

Ингредиенты для крема:

– 400 миллилитров жирных сливок;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1 упаковка желе.

Приготовление:

Холодные сливки взбиваем с сахаром до стойкой массы.

Упаковку желе заливаем 150 миллилитрами воды и даем полностью застыть. Добавляем в сливки желе, оно выполняет функцию желатина.

Складываем тортик слоями, а между слоями выкладываем нарезанный банан.

Даем ему полностью стабилизироваться в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!