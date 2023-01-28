Які ідеальні поєднання смаків у солодкій випічці ви знаєте? Полуниця та м'ята, вишня та шоколад, манго та маракуя. А як щодо шоколадних коржів, ніжного вершкового крему та бананів? Повірте, це дуже смачно.
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Торт з бананом
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 8
Приготування:
- У чаші комбайна, або в мисці збиваємо до стійких піків яйця та цукор.
- Додаємо просіяне борошно, какао та розпушувач.
- Змішуємо все разом та викладаємо тісто у форму для випікання.
- Відправляємо в духовку при 180 градусах та випікаємо корж 30 – 40 хвилин до готовності.
- Охолоджуємо корж та вирізаємо з нього два кола, або розрізаємо навпіл, якщо випікали в круглій формі діаметром 18 0 20 сантиметрів.
Приготування:
- Холодні вершки збиваємо з цукром до стійкої маси.
- Упаковку желе заливаємо 150 мілілітрами води та даємо повністю застигнути. Додаємо у вершки желе, воно виконує функцію желатину.
- Складаємо тортик шарами, а між шарами викладаємо нарізаний банан.
- Даємо йому повністю стабілізуватися в холодильнику.
Смачного!