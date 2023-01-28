Які ідеальні поєднання смаків у солодкій випічці ви знаєте? Полуниця та м'ята, вишня та шоколад, манго та маракуя. А як щодо шоколадних коржів, ніжного вершкового крему та бананів? Повірте, це дуже смачно.

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Торт з бананом

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 3 курячих яйця;

– 100 грамів цукру;

– 70 грамів борошна;

– 30 грамів какао;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

У чаші комбайна, або в мисці збиваємо до стійких піків яйця та цукор.

Додаємо просіяне борошно, какао та розпушувач.

Змішуємо все разом та викладаємо тісто у форму для випікання.

Відправляємо в духовку при 180 градусах та випікаємо корж 30 – 40 хвилин до готовності.

Охолоджуємо корж та вирізаємо з нього два кола, або розрізаємо навпіл, якщо випікали в круглій формі діаметром 18 0 20 сантиметрів.

Інгредієнти для крему:

– 400 мілілітрів жирних вершків;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1 упаковка желе.

Приготування:

Холодні вершки збиваємо з цукром до стійкої маси.

Упаковку желе заливаємо 150 мілілітрами води та даємо повністю застигнути. Додаємо у вершки желе, воно виконує функцію желатину.

Складаємо тортик шарами, а між шарами викладаємо нарізаний банан.

Даємо йому повністю стабілізуватися в холодильнику.

Смачного!