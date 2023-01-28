Идеальные сладости на выходные: готовим торт с бананом
28 января 2023, 10:40Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
На выходных часто хочется чего-нибудь вкусного, сладкого. Почему не приготовить шоколадный торт с бананом.
Какие идеальные сочетания вкусов в сладкой выпечке вы знаете? Клубника и мята, вишни и шоколада, манго и маракуя. А как насчет шоколадных лепешек, нежного сливочного крема и бананов? Поверьте, это очень вкусно.
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Торт с бананом
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 8
– 3 куриных яйца;
– 100 граммов сахара;
– 70 граммов муки;
– 30 граммов какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- В чаше комбайна или в миске взбиваем до устойчивых пиков яйца и сахар.
- Добавляем просеянную муку, какао и разрыхлитель.
- Смешиваем все вместе и выкладываем тесто в форму для выпечки.
- Отправляем в духовку при 180 градусах и выпекаем лепешку 30 – 40 минут до готовности.
- Охлаждаем корж и вырезаем из него два круга или разрезаем пополам, если выпекали в круглой форме диаметром 18 0 20 сантиметров.
– 400 миллилитров жирных сливок;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1 упаковка желе.
Приготовление:
- Холодные сливки взбиваем с сахаром до стойкой массы.
- Упаковку желе заливаем 150 миллилитрами воды и даем полностью застыть. Добавляем в сливки желе, оно выполняет функцию желатина.
- Складываем тортик слоями, а между слоями выкладываем нарезанный банан.
- Даем ему полностью стабилизироваться в холодильнике.
Приятного тебе аппетита!