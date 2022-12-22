Шоколадный торт на сковороде – отличная идея для вкусного десерта без лишних затруднений. Особенно когда вся Украина постоянно под аварийными и стабилизационными исключениями света.

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Такой торт придется по вкусу как взрослым, так и малым. Обязательно украсьте его печеньем и шоколадными конфетами, так он будет еще ярче.

Рецепт шоколадного торта на сковороде

Время: 40 минут (5 – 6 часов в просачивание)

40 минут (5 – 6 часов в просачивание) Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 5 куриных яиц;

– 160 граммов сахара;

– 2 пакетика ванильного сахара;

– 50 миллилитров масла;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 50 граммов какао;

– 150 граммов муки;

– 60 – 70 миллилитров кипятка.

Для крема:

– 400 граммов сметаны 20%;

– 300 граммов вареного сгущенки;

– 20 загустителей для сливок.

Для сиропа:

– 6 столовые ложки воды;

– 4 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Яйца взбиваем до однородной массы, добавляем сахар и ванильный сахар. Взбиваем 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Муку смешиваем с какао и разрыхлителем, просеиваем в тесто. Перемешиваем и вливаем кипяток. Замешиваем тесто.

Выпекаем лепешки на смазанном маслом сковороде под крышкой с обеих сторон.

Для приготовления сиропа сахар с водой нагреваем до растворения, постоянно помешивая. Охлаждаем.

Для крема сметану смешиваем с вареным сгущенкой, добавляем загуститель к сливкам и смешиваем до загустения.

Собираем торт: каждый корж пропитываем сиропом, смазываем кремом. Верх и бока торта смазываем остатками крема и украшаем крошкой печенья.

Оставляем минимум на 5 – 6 часов в холодильнике, чтобы он пропитался.

Приятного тебе аппетита!