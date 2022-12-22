Шоколадный торт на сковороде – отличная идея для вкусного десерта без лишних затруднений. Особенно когда вся Украина постоянно под аварийными и стабилизационными исключениями света.
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Такой торт придется по вкусу как взрослым, так и малым. Обязательно украсьте его печеньем и шоколадными конфетами, так он будет еще ярче.
Рецепт шоколадного торта на сковороде
- Время: 40 минут (5 – 6 часов в просачивание)
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Яйца взбиваем до однородной массы, добавляем сахар и ванильный сахар. Взбиваем 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешиваем.
- Муку смешиваем с какао и разрыхлителем, просеиваем в тесто. Перемешиваем и вливаем кипяток. Замешиваем тесто.
- Выпекаем лепешки на смазанном маслом сковороде под крышкой с обеих сторон.
- Для приготовления сиропа сахар с водой нагреваем до растворения, постоянно помешивая. Охлаждаем.
- Для крема сметану смешиваем с вареным сгущенкой, добавляем загуститель к сливкам и смешиваем до загустения.
- Собираем торт: каждый корж пропитываем сиропом, смазываем кремом. Верх и бока торта смазываем остатками крема и украшаем крошкой печенья.
- Оставляем минимум на 5 – 6 часов в холодильнике, чтобы он пропитался.
Приятного тебе аппетита!