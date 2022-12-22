Шоколадний торт на сковорідці – відмінна ідея для смачного десерту без зайвих труднощів. Особливо, коли вся Україна постійно під аварійними та стабілізаційними виключеннями світла.

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Такий торт прийде до смаку як дорослим, так і малим. Обов'язково прикрасьте його печивом та шоколадними цукерками, так він буде ще яскравішим.

Рецепт шоколадного торта на сковорідці

  • Час: 40 хвилин (5 – 6 годин на просочування)
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Яйця збиваємо до однорідної маси, додаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо 3 – 5 хвилин до утворення піни на поверхні. Вливаємо олію і перемішуємо.
  • Борошно змішуємо з какао і розпушувачем, просіюємо в тісто. Перемішуємо і вливаємо окріп. Замішуємо тісто.
  • Випікаємо коржі на змащеній олією сковорідці під кришкою з обох боків.
  • Для приготування сиропу цукор з водою нагріваємо до розчинення, постійно помішуючи. Охолоджуємо.
  • Для крему сметану змішуємо з вареним згущеним молоком, додаємо загущувач до вершків і змішуємо до загустіння.
  • Збираємо торт: кожен корж просочуємо сиропом, змащуємо кремом. Верх і боки торта змащуємо залишками крему і прикрашаємо крихтою печива.
  • Залишаємо мінімум на 5 – 6 годин в холодильнику, щоб він просочився.

Смачного!