Шоколадный торт со сгущенкой на сковороде
22 декабря 2022, 11:35Читати новину українською
Источник:инстаграмм Ирина Дмитрова
Готовы к настоящему кулинарному шедевру, для приготовления которого не нужна духовка? Рецепт этого торта станет вашим любимым, гарантируем!
Шоколадный торт на сковороде – отличная идея для вкусного десерта без лишних затруднений. Особенно когда вся Украина постоянно под аварийными и стабилизационными исключениями света.
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Такой торт придется по вкусу как взрослым, так и малым. Обязательно украсьте его печеньем и шоколадными конфетами, так он будет еще ярче.
Рецепт шоколадного торта на сковороде
- Время: 40 минут (5 – 6 часов в просачивание)
- Порции: 4 – 6
– 5 куриных яиц;
– 160 граммов сахара;
– 2 пакетика ванильного сахара;
– 50 миллилитров масла;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 50 граммов какао;
– 150 граммов муки;
– 60 – 70 миллилитров кипятка.
Для крема:
– 400 граммов сметаны 20%;
– 300 граммов вареного сгущенки;
– 20 загустителей для сливок.
Для сиропа:
– 6 столовые ложки воды;
– 4 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Яйца взбиваем до однородной массы, добавляем сахар и ванильный сахар. Взбиваем 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешиваем.
- Муку смешиваем с какао и разрыхлителем, просеиваем в тесто. Перемешиваем и вливаем кипяток. Замешиваем тесто.
- Выпекаем лепешки на смазанном маслом сковороде под крышкой с обеих сторон.
- Для приготовления сиропа сахар с водой нагреваем до растворения, постоянно помешивая. Охлаждаем.
- Для крема сметану смешиваем с вареным сгущенкой, добавляем загуститель к сливкам и смешиваем до загустения.
- Собираем торт: каждый корж пропитываем сиропом, смазываем кремом. Верх и бока торта смазываем остатками крема и украшаем крошкой печенья.
- Оставляем минимум на 5 – 6 часов в холодильнике, чтобы он пропитался.
Приятного тебе аппетита!