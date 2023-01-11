Чтобы помочь вам решить хотя бы одну проблему – домашнюю выпечку, мы выбрали рецепт сдобных булочек. Они просты, легки и доступны в приготовлении.
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Для приготовления булочек вам нужно всего 25 минут, а опару и тесто можно сделать заранее.
Порадуйте в это нелегкое время своих родных домашней выпечкой, они будут благодарны!
Рецепт дрожжевых булочек
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 15 – 20 штук
Приготовление:
- Смешиваем теплое молоко и воду, добавляем сахар и дрожжи и все размешиваем, чтобы получилась однородная смесь.
- Яйцо сбиваем вилкой и половину добавляем в тесто, а другой половиной позже смазываем булочки.
- Добавляем муку, замешиваем тесто и в конце вмешиваем масло и добавляем соль.
- Оставляем тесто подниматься на один час в теплом помещении или под полотенцем.
- Разделяем на 17-18 равных частей, около 30 граммов на порцию.
- Формируем шарики и раскладываем на пергамент в форме елки, храним немного расстояние, они будут расти.
- Оставляем тесто подняться под полотенцем.
- Смазываем другой половиной яйца, можно немного молока добавить и украшаем по желанию семенами или делаем заправку из зелени и чеснока уже для готовой сдобы.
- Выпекаем булочки в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут.
Приятного тебе аппетита!