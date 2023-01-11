Щоб допомогти вам вирішити хоча б одну проблему – домашню випічку, ми дібрали рецепт здобних булочок. Вони прості, легкі та доступні у приготуванні.
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Для приготування булочок вам потрібно всього 25 хвилин, а опару та тісто можна зробити заздалегідь.
Потіште у цей нелегкий час своїх рідних домашньою випічкою, вони будуть вдячні!
Рецепт дріжджових булочок
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 15 – 20 штук
Приготування:
- Змішуємо тепле молоко та воду, додаємо цукор та дріжджі і все розмішуємо, щоб вийшла однорідна суміш.
- Яйце збиваємо виделкою і половину додаємо в тісто, а іншою половиною пізніше змащуємо булочки.
- Додаємо борошно, замішуємо тісто і вкінці вмішуємо масло та додаємо сіль.
- Залишаємо тісто підійматися на одну годину в теплому приміщенні, або під рушником.
- Розділяємо на 17 – 18 рівних частин, близько 30 грамів на порцію.
- Формуємо кульки і розкладаємо на пергамент у формі ялинки, зберігаємо трішки відстань, вони будуть рости.
- Залишаємо тісто піднятись під рушником.
- Змащуємо іншою половиною яйця, можна трішки молока додати і прикрашаємо за бажанням насінням, або робимо заправку з зелені та часнику вже для готової здоби.
- Випікаємо булочки у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.
Смачного!