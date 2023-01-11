Щоб допомогти вам вирішити хоча б одну проблему – домашню випічку, ми дібрали рецепт здобних булочок. Вони прості, легкі та доступні у приготуванні.

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Для приготування булочок вам потрібно всього 25 хвилин, а опару та тісто можна зробити заздалегідь.

Потіште у цей нелегкий час своїх рідних домашньою випічкою, вони будуть вдячні!

Рецепт дріжджових булочок

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 15 – 20 штук

Інгредієнти:

– 75 мілілітрів теплого молока;

– 75 мілілітрів води;

– 6 грамів швидкодіючих або 18 грамів пресованих;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 300 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла (м’якого);

– сіль.

Приготування:

Змішуємо тепле молоко та воду, додаємо цукор та дріжджі і все розмішуємо, щоб вийшла однорідна суміш.

Яйце збиваємо виделкою і половину додаємо в тісто, а іншою половиною пізніше змащуємо булочки.

Додаємо борошно, замішуємо тісто і вкінці вмішуємо масло та додаємо сіль.

Залишаємо тісто підійматися на одну годину в теплому приміщенні, або під рушником.

Розділяємо на 17 – 18 рівних частин, близько 30 грамів на порцію.

Формуємо кульки і розкладаємо на пергамент у формі ялинки, зберігаємо трішки відстань, вони будуть рости.

Залишаємо тісто піднятись під рушником.

Змащуємо іншою половиною яйця, можна трішки молока додати і прикрашаємо за бажанням насінням, або робимо заправку з зелені та часнику вже для готової здоби.

Випікаємо булочки у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.

Смачного!