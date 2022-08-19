Готовить стручковую фасоль легко, но трудоемко, самый длинный процесс – это очищение овоща. Есть простой трюк, как это ускорить.

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Быстро очищаем фасоль

Подготовка этого бобового занимает некоторое время, поскольку оба конца каждой фасоли нужно оторвать или отрезать ножом. Однако вы можете ускорить этот процесс и упростить его.

Достаточно помыть фасоль и выложить рядом друг друга на разделочную доску так, чтобы все концы были в одну линию. Затем острым большим ножом отрежьте их одним движением. Так же можно поступить с другим концом. Этот прием очень прост и значительно ускоряет приготовление фасоли. Важно иметь хороший острый нож и равномерно разложить овощи.

Летний овощ / Фото unsplash

Как варить бобовую фасоль?

Чтобы сварить стручковую фасоль, сначала вымойте и отрежьте кончики. Затем бросьте в холодную воду с 1 столовой ложкой сахара и 1 чайной ложкой соли и доведите до кипения.

Время варки зависит от вида фасоли:

желтая фасоль от 5 до 10 минут;

зеленая фасоль 10 – 20 минут.

Молодая фасоль будет готова гораздо быстрее. Лучше всего осторожно вынуть фасоль из кипятка и проверить, нравится ли вам ее мягкость.

После варки слейте фасоль и подавайте, например, с панировочными сухарями, поджаренными на сливочном масле, или посыпьте пармезаном.