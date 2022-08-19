Готувати стручкову квасолю легко, але трудомістко, найдовший процес – це очищення овоча. Є простий трюк, як це прискорити.

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Швидко очищаємо квасолю

Підготовка цього бобового займає деякий час, оскільки обидва кінці кожної квасолі потрібно відірвати або відрізати ножем. Однак ви можете прискорити цей процес і спростити його.

Досить помити квасолю і викласти поруч одна одної на обробну дошку так, щоб всі кінці були в одну лінію. Потім гострим великим ножем відріжте їх одним рухом.Так само можна зробити з іншим кінцем. Цей прийом дуже простий і значно пришвидшує приготування квасолі. Важливо мати хороший гострий ніж і рівномірно розкласти овочі.

Літній овоч / Фото unsplash

Як варити стручкову квасолю?

Щоб зварити стручкову квасолю, спочатку її вимийте та відріжте кінчики. Потім киньте в холодну воду з 1 столовою ложкою цукру і 1 чайною ложкою солі і доведіть до кипіння.

Час варіння залежить від виду квасолі:

жовта квасоля від 5 до 10 хвилин;

зелена квасоля 10 – 20 хвилин.

Молода квасоля буде готова набагато швидше. Найкраще обережно вийняти квасолю з окропу і перевірити, чи подобається вам її м’якість.

Після варіння злийте квасолю і подавайте, наприклад, з панірувальними сухарями, підсмаженими на вершковому маслі, або посипте пармезаном.