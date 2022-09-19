Легкий язык пух: шпинатный рулет со слабосоленой рыбой
19 сентября 2022 , 20:47Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Такой рулет станет настоящим украшением праздничного стола. Он яркий благодаря шпинату и красной рыбе, а нежная творожная начинка придает ему особый вкус.
Шпинатный рулет с красной рыбой украл сердце не одного гурмана, ведь его вкус и вид говорят сами за себя. Если вы подадите его к праздничному столу гости потребуют рецепта и добавки.
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Его довольно легко и выгодно готовить в любое время года, ведь зимой можно использовать замороженный шпинат, а летом – свежий. Огурец можно заменять авокадо, а крем-сыр выбирать по доступной вам цене (обычный, или Филадельфию).
Рецепт шпинатного рулета со слабосоленой рыбой
- Время: 2 часа
- Порции: 8
– 200 граммов замороженного шпината;
– 3 куриных яйца;
– 60 граммов муки;
– 1/3 чайной ложки соли.
Для начинки:
– 300 граммов крем-сыра;
– 180 – 200 граммов красной рыбы;
– половина большого огурца или авокадо;
– жареный кунжут.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень укройте слоем пергамента для выпекания или силиконовым ковриком.
- Предварительно разморозьте шпинат, отожмите лишнюю воду.
- Отделите желтки от белков.
- Шпинат, яичные желтки и соль взбейте погружным блендером до однородности около 2 минут. Добавьте просеянную муку и перемешайте тесто. Белки взбейте до стойких пиков. Тремя частями введите их в шпинатное тесто, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой. Тесто равномерно распределите по противню.
- Запекайте лепешку в духовке около 12 минут. Извлеките шпинатный бисквит из духовки и сверху сразу накройте его таким же кусочком пергамента или пищевой пленкой. Дайте ему полностью остыть.
- Для начинки нарежьте красную рыбу и огурец соломкой. Крем-сырь должен быть комнатной температуры, чтобы легко было размазываться по шпинатному бисквиту.
- Шпинатный бисквит переверните, снимите пергамент и полностью смажьте крем-сыром, начинку выложите как на видео. По желанию можете сверху огурец и рыбку посыпать жареным кунжутом.
- Сформируйте рулет и отправьте его в холодильник на 1 час.
Приятного тебе аппетита!