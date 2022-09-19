Легкий язык пух: шпинатный рулет со слабосоленой рыбой

Такой рулет станет настоящим украшением праздничного стола. Он яркий благодаря шпинату и красной рыбе, а нежная творожная начинка придает ему особый вкус.

Шпинатный рулет с красной рыбой украл сердце не одного гурмана, ведь его вкус и вид говорят сами за себя. Если вы подадите его к праздничному столу гости потребуют рецепта и добавки.

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Его довольно легко и выгодно готовить в любое время года, ведь зимой можно использовать замороженный шпинат, а летом – свежий. Огурец можно заменять авокадо, а крем-сыр выбирать по доступной вам цене (обычный, или Филадельфию).

Рецепт шпинатного рулета со слабосоленой рыбой

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

– 200 граммов замороженного шпината;– 3 куриных яйца;– 60 граммов муки;– 1/3 чайной ложки соли.– 300 граммов крем-сыра;– 180 – 200 граммов красной рыбы;– половина большого огурца или авокадо;– жареный кунжут.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень укройте слоем пергамента для выпекания или силиконовым ковриком.

Предварительно разморозьте шпинат, отожмите лишнюю воду.

Отделите желтки от белков.

Шпинат, яичные желтки и соль взбейте погружным блендером до однородности около 2 минут. Добавьте просеянную муку и перемешайте тесто. Белки взбейте до стойких пиков. Тремя частями введите их в шпинатное тесто, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой. Тесто равномерно распределите по противню.

Запекайте лепешку в духовке около 12 минут. Извлеките шпинатный бисквит из духовки и сверху сразу накройте его таким же кусочком пергамента или пищевой пленкой. Дайте ему полностью остыть.

Для начинки нарежьте красную рыбу и огурец соломкой. Крем-сырь должен быть комнатной температуры, чтобы легко было размазываться по шпинатному бисквиту.

Шпинатный бисквит переверните, снимите пергамент и полностью смажьте крем-сыром, начинку выложите как на видео. По желанию можете сверху огурец и рыбку посыпать жареным кунжутом.

Сформируйте рулет и отправьте его в холодильник на 1 час.

Приятного тебе аппетита!