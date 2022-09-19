Шпинатний рулет з червоною рибою вкрав серце не одного гурмана, адже його смак та вигляд говорять самі за себе. Якщо ви подасте його до святкового столу гості вимагатимуть рецепту та добавки.

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Його доволі легку та вигідно готувати у будь-яку пору року, адже взимку можна використати заморожений шпинат, а влітку – свіжий. Огірок можна замінювати на авокадо, а крем-сир обирати за доступною вам ціною (звичайний, або Філадельфію).

Рецепт шпинатного рулету зі слабосолоною рибою

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів замороженого шпинату;

– 3 курячі яйця;

– 60 грамів борошна;

– 1/3 чайної ложки солі.

Для начинки:

– 300 грамів крем-сиру;

– 180 – 200 грамів червоної риби;

– половина великого огірка або авокадо;

– смажений кунжут.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вкрийте шаром пергаменту для випікання або силіконовим ковриком.

Попередньо розморозьте шпинат, відіжміть зайву воду.

Відділіть жовтки від білків.

Шпинат, яєчні жовтки та сіль збийте погружним блендером до однорідності близько 2 хвилин. Додайте просіяне борошно і перемішайте тісто. Білки збийте до стійких піків. Трьома частинами введіть їх в шпинатне тісто, щоразу добре перемішуючи силіконовою лопаткою. Тісто рівномірно розподіліть по деко.

Запікайте корж в духовці близько 12 хвилин. Вийміть шпинатний бісквіт з духовки і зверху одразу накрийте його таким же шматочком пергаменту або харчовою плівкою. Дайте йому повністю охолонути.

Для начинки наріжте червону рибу і огірок соломкою. Крем-сир повинен бути кімнатної температури, щоб легко було розмазувати по шпинатному бісквіту.

Шпинатний бісквіт переверніть, зніміть пергамент і повністю змастіть крем-сиром, начинку викладіть, як на відео. За бажанням можете зверху огірок і рибку посипати смаженим кунжутом.

Сформуйте рулет і відправте його в холодильник на 1 годину.

Смачного!