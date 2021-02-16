Суп-пюре со шпинатом прекрасно согревает в холодную погоду. Smachno News подготовили для вас три рецепта супа – со шпинатом, с грибами, с брокколи, которые вы легко можете приготовить дома на обед.

Полезный, вкусный и питательный суп для тех, кто придерживается здорового питания. Для приготовления супа можно использовать свежий или замороженный шпинат. Мы уверены, что такой ароматный горячий суп с гренками понравится всей вашей семье. ​Читайте также Картофельный крем-суп с куркумой по рецепту Евгения Клопотенко Суп-пюре со шпинатом и гренками Ингредиенты:

– 200 граммов свежего шпината;

– 3-4 картофеля;

– 2 луковицы;

– оливковое масло;

– подсолнечное масло;

– сливки 30-33%;

– мускатный орех;

– соль, перец. Суп со шпинатом и с гренками / Фото freepik.com Для приготовления супа помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками. Очистите лук, измельчите ножом. На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте лук. Помойте, измельчите ножом шпинат. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль. Далее – добавьте обжаренный лук, шпинат, мускатный орех, перец. Варите 5-10 минут до готовности. Снимите кастрюлю с огня, с помощью блендера измельчите суп в пюре, добавьте сливки, перемешайте. Хлеб нарежьте ломтиками, подсушите в духовке 10 минут. Выложите суп на тарелку. Подавайте горячим. Суп-пюре со шпинатом с грибами Ингредиенты:

– 250 граммов шпината (замороженного);

– 4 картофеля;

– 1 луковица;

– 100 граммов грибов (шампиньоны);

– подсолнечное масло;

– соль, перец. Суп-пюре со шпинатом / Фото unsplash.com Для приготовления супа помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками. Заранее разморозьте шпинат. Очистите лук, измельчите ножом. На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте лук, добавьте шпинат, тушите 5-7 минут. Грибы помойте, нарежьте ломтиками. На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте несколько минут. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль. Далее – добавьте обжаренный лук, шпинат, грибы, добавьте соль, перец. Варите 5-10 минут до готовности. Снимите кастрюлю с огня, с помощью блендера измельчите суп в пюре. Выложите суп на тарелку. Подавайте горячим с гренками. Суп-пюре со шпинатом с брокколи Ингредиенты:

– 150 граммов шпината;

– 2 картофеля;

– 1-2 луковицы;

– 150 граммов брокколи;

– подсолнечное масло;

– сливки 33%;

– 2 зубчика чеснока;

– тыквенные семечки;

– соль, перец. Суп-пюре со шпинатом и брокколи / Фото unsplash.com Для приготовления супа заранее разморозьте шпинат, брокколи. Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками. Очистите лук, чеснок измельчите ножом. На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте несколько минут. На сковороде с подсолнечным маслом выложите шпинат, брокколи, добавьте соль, перец, тушите 5-7 минут. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль. Далее – добавьте обжаренный лук, шпинат, брокколи. Варите 15 минут до готовности. Снимите кастрюлю с огня, с помощью блендера измельчите суп в пюре. Добавьте сливки, перемешайте. Выложите суп на тарелку. Перед подачей украсьте тыквенными семечками. Приятного аппетита!