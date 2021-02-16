Суп-пюре со шпинатом: домашние рецепты
Суп-пюре со шпинатом прекрасно согревает в холодную погоду. Smachno News подготовили для вас три рецепта супа – со шпинатом, с грибами, с брокколи, которые вы легко можете приготовить дома на обед.
Источник:24 канал
Полезный, вкусный и питательный суп для тех, кто придерживается здорового питания. Для приготовления супа можно использовать свежий или замороженный шпинат. Мы уверены, что такой ароматный горячий суп с гренками понравится всей вашей семье.
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Суп-пюре со шпинатом и гренками
Суп со шпинатом и с гренками / Фото freepik.com
- Для приготовления супа помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками.
- Очистите лук, измельчите ножом. На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте лук.
- Помойте, измельчите ножом шпинат.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль. Далее – добавьте обжаренный лук, шпинат, мускатный орех, перец. Варите 5-10 минут до готовности.
- Снимите кастрюлю с огня, с помощью блендера измельчите суп в пюре, добавьте сливки, перемешайте.
- Хлеб нарежьте ломтиками, подсушите в духовке 10 минут.
- Выложите суп на тарелку. Подавайте горячим.
Суп-пюре со шпинатом с грибами
Суп-пюре со шпинатом / Фото unsplash.com
- Для приготовления супа помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками.
- Заранее разморозьте шпинат.
- Очистите лук, измельчите ножом. На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте лук, добавьте шпинат, тушите 5-7 минут.
- Грибы помойте, нарежьте ломтиками. На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте несколько минут.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль. Далее – добавьте обжаренный лук, шпинат, грибы, добавьте соль, перец. Варите 5-10 минут до готовности.
- Снимите кастрюлю с огня, с помощью блендера измельчите суп в пюре.
- Выложите суп на тарелку. Подавайте горячим с гренками.
Суп-пюре со шпинатом с брокколи
Суп-пюре со шпинатом и брокколи / Фото unsplash.com
- Для приготовления супа заранее разморозьте шпинат, брокколи.
- Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками.
- Очистите лук, чеснок измельчите ножом. На сковороде с подсолнечным маслом обжарьте несколько минут.
- На сковороде с подсолнечным маслом выложите шпинат, брокколи, добавьте соль, перец, тушите 5-7 минут.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль. Далее – добавьте обжаренный лук, шпинат, брокколи. Варите 15 минут до готовности.
- Снимите кастрюлю с огня, с помощью блендера измельчите суп в пюре. Добавьте сливки, перемешайте.
- Выложите суп на тарелку. Перед подачей украсьте тыквенными семечками. Приятного аппетита!
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