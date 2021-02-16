Суп-пюре зі шпинатом чудово зігріває у холодну погоду. Smachno News підготували для вас три рецепти супу – зі шпинатом, з грибами, з броколі, які ви легко можете приготувати вдома на обід.

Корисний, смачний та поживний суп-пюре для тих, хто дотримується здорового харчування. Для приготування супу можна використовувати свіжий або заморожений шпинат. Ми впевнені, що такий ароматний гарячий суп з грінками сподобається всій вашій родині. ​Читайте також Картопляний крем-суп із куркумою за рецептом Євгена Клопотенка Суп-пюре зі шпинату з грінками Інгредієнти:

– 200 грамів свіжого шпинату;

– 3-4 картоплі;

– 2 цибулі;

– оливкова олія;

– соняшникова олія;

– вершки 30-33%;

– мускатний горіх;

– сіль, перець. Суп зі шпинату з грінками/ Фото freepik.com Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. На пательні з соняшниковою олією обсмажте цибулю. Помийте, подрібніть ножем шпинат. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль. Далі – додайте обсмажену цибулю, шпинат, мускатний горіх, перець. Варіть 5-10 хвилин до готовності. Зніміть каструлю з вогню, за допомогою блендера подрібніть суп у пюре, додайте вершки, перемішайте. Хліб наріжте скибочками, підсушіть у духовці 10 хвилин. Викладіть суп на тарілку. Подавайте гарячим. Суп-пюре зі шпинату з грибами Інгредієнти:

– 250 грамів шпинату (замороженого);

– 4 картоплі;

– 1 цибулі;

– 100 грамів грибів (печериці);

– соняшникова олія;

– сіль, перець. Суп-пюре зі шпинатом і грінками / Фото unsplash.com Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. Заздалегідь розморозьте шпинат. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. На пательні з соняшниковою олією обсмажте цибулю, додайте шпинат, тушкуйте 5-7 хвилин. Гриби помийте, наріжте скибочками. На пательні з соняшниковою олією обсмажте декілька хвилин. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль. Далі – додайте обсмажену цибулю, шпинат, гриби, додайте сіль, перець. Варіть 5-10 хвилин до готовності. Зніміть каструлю з вогню, за допомогою блендера подрібніть суп у пюре. Викладіть суп на тарілку. Подавайте гарячим з грінками. Суп-пюре зі шпинату з броколі Інгредієнти:

– 150 грамів шпинату;

– 2 картоплі;

– 1-2 цибулі;

– 150 грамів броколі;

– соняшникова олія;

– вершки 33%;

– 2 зубчики часнику;

– гарбузове насіння;

– сіль, перець. Суп-пюре зі шпинатом і броколі/ Фото unsplash.com Для приготування супу заздалегідь розморозьте шпинат, броколі. Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. Почистіть цибулю, часник подрібніть ножем. На пательні з соняшниковою олією обсмажте декілька хвилин. На пательні з соняшниковою олією викладіть шпинат, броколі, додайте сіль, перець, тушкуйте 5-7 хвилин. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль. Далі – додайте обсмажену цибулю, шпинат, броколі. Варіть 15 хвилин до готовності. Зніміть каструлю з вогню, за допомогою блендера подрібніть суп у пюре. Додайте вершки, перемішайте. Викладіть суп на тарілку. Перед подачею задекоруйте гарбузовим насінням. Смачного!