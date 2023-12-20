Галицкая хозяйка и блоггер Лилия Цвит поделилась проверенным рецептом рождественского штолена с начинкой, который увидела в самом Дрездене. Из этого списка ингредиентов получится 3 штолена по 600 – 700 граммов, так что угощения хватит для всех.
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Рецепт штолена от Лилии Цвит
- Время: 4 часа
- Порций: 10
Вы влюбитесь в этот штолен / Фото Unsplash
Приготовление:
- Засыпьте сухофрукты в банку и залейте крутым кипятком, чтобы их промыть. Слейте воду и добавьте натертую цедру грейпфрута, щепотку молотого мускатного ореха, имбиря, корицы и измельченные зерна кардамона.
- Залейте сухофрукты коньяком. Его можно заменить ромом или любым другим крепким алкоголем. Закройте и взболтайте содержимое. Оставьте банку в холодильнике в сутки, а еще лучше – на 5 суток.
- В день приготовления в большую миску влейте теплое молоко, всыпьте 1 столовую ложку сахара и перемешайте. Тогда добавьте дрожжи, 80 граммов муки и замесите жидкое тесто, как на блины. Опару оставьте в теплом месте на 40 минут.
- Растопите масло, добавьте яйца, кефир, сахар, ванильный сахар и немного соли. Перемешайте до однородности. Добавьте эту смесь в опару.
- Вымешивайте тесто в течение 10 минут, постепенно всыпая муку. После этого оставьте на 40 минут в тепле.
- Слегка измельчите орехи и добавьте в тесто вместе с настоянными сухофруктами. Вымешайте все и оставьте тесто в тепле еще на 1 час.
- К фруктовому пюре добавьте манную крупу.
- После этого разделите тесто на 3 части. Каждую из них раскатайте в форме прямоугольника толщиной 2 сантиметра. Сформируйте штолен из каждого куска, положив внутрь третью часть начинки. Оставьте на 20 минут, а затем выпекайте при температуре 160 градусов в течение часа.
- Пока выпечка еще горячая смажьте ее растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой. Заверните пергамент и оставьте до Рождества.