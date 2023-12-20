Пряный вкус европейского Рождества: проверенный рецепт душистого штолена от Лилии Цвит

Штолен – традиционная немецкая выпечка, которую готовят за несколько недель до Рождества. За это время он настаивается и наполняется неописуемым ароматом сухофруктов и специй.

Галицкая хозяйка и блоггер Лилия Цвит поделилась проверенным рецептом рождественского штолена с начинкой, который увидела в самом Дрездене. Из этого списка ингредиентов получится 3 штолена по 600 – 700 граммов, так что угощения хватит для всех.

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Рецепт штолена от Лилии Цвит

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 10

Ингредиенты для наполнения:

– 100 граммов кураги;

– 200 граммов изюма;

– 100 граммов клюквы;

– 200 миллилитров коньяка;

– цедра 1 грейпфрута;

– 3 чайные ложки смеси специй;

– 30 граммов муки;

– 100 граммов орехов.

Для опары:

– 150 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 15 граммов прессованных дрожжей или 5 граммов сухих;

– 80 граммов муки.

Что нужно для теста:

– 1 яйцо;

– 80 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 100 граммов кефира;

– 150 граммов масла 83%;

– 370 граммов муки.

Начинка:

– 400 граммов фруктового проваренного пюре;

– 40 граммов манки.

Дополнительно:

– 100 граммов масла;

– 200 граммов сахарной пудры.



Вы влюбитесь в этот штолен / Фото Unsplash

Приготовление:

Засыпьте сухофрукты в банку и залейте крутым кипятком, чтобы их промыть. Слейте воду и добавьте натертую цедру грейпфрута, щепотку молотого мускатного ореха, имбиря, корицы и измельченные зерна кардамона. Залейте сухофрукты коньяком. Его можно заменить ромом или любым другим крепким алкоголем. Закройте и взболтайте содержимое. Оставьте банку в холодильнике в сутки, а еще лучше – на 5 суток. В день приготовления в большую миску влейте теплое молоко, всыпьте 1 столовую ложку сахара и перемешайте. Тогда добавьте дрожжи, 80 граммов муки и замесите жидкое тесто, как на блины. Опару оставьте в теплом месте на 40 минут. Растопите масло, добавьте яйца, кефир, сахар, ванильный сахар и немного соли. Перемешайте до однородности. Добавьте эту смесь в опару. Вымешивайте тесто в течение 10 минут, постепенно всыпая муку. После этого оставьте на 40 минут в тепле. Слегка измельчите орехи и добавьте в тесто вместе с настоянными сухофруктами. Вымешайте все и оставьте тесто в тепле еще на 1 час. К фруктовому пюре добавьте манную крупу. После этого разделите тесто на 3 части. Каждую из них раскатайте в форме прямоугольника толщиной 2 сантиметра. Сформируйте штолен из каждого куска, положив внутрь третью часть начинки. Оставьте на 20 минут, а затем выпекайте при температуре 160 градусов в течение часа. Пока выпечка еще горячая смажьте ее растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой. Заверните пергамент и оставьте до Рождества.