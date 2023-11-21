Подготовка к Рождеству началась: пошаговый рецепт невероятно ароматного Дрезденского штолена
Источник:Галина Дума
Штолен – это традиционная немецкая рождественская выпечка с большим количеством цукатов и сухофруктов. Обычно его пекут за 3 – 4 недели до Рождества, так что если вы хотите порадовать родных такими вкусностями, начинать стоит уже.
По своей форме штолен должен напоминать обернутого в пеленки Христа. После выпечки его кладут в пергамент и откладывают до Рождества.
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Дрезденский штолен – простой рецепт
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Ингредиенты для теста:
– 500 граммов муки;
– 50 граммов свежих дрожжей;
– 90 граммов сахара;
– 200 миллилитров молока;
– 170 граммов сливочного масла;
– 1 желток;
– треть чайной ложки соли;
– 10 – 15 граммов ванильного сахара;
– цедра из 1 лимона.
Что нужно для наполнения:
– 225 граммов изюма;
– 250 граммов цукатов;
– 175 граммов миндаля или микса орехов;
– 150 граммов рома, коньяка или любого сока.
Для обмазки нужно:
– 100 граммов растопленного сливочного масла;
– 150 граммов сахарной пудры.
Приготовьте ароматный штолен на Рождество / Фото Unsplash
Приготовление:
- За день до выпечки штолена промойте орехи и сухофрукты. Разложите на полотенце, чтобы все подсохло. После этого перемешайте и залейте алкоголем или соком на 1,5 – 2 часа,
- В день приготовления замешайте опару – 200 миллилитров теплого молока, 60 граммов дрожжей и по 1 чайной ложке муки и сахара.
- Когда опара немного подойдет, начните замешивать тесто. Просейте в миску к опаре муку, добавьте сахар, желток, цедру, ванильный сахар, соль и масло комнатной температуры. Вымешайте до гладкости и добавьте орехи и сухофрукты.
- Накройте тесто полотенцем и отставьте на 2 – 2,5 часа. Когда оно подрастет, сформуйте штолены и снова накройте и оставьте на час.
- Запекайте штолены в разогретой до 170 градусов духовке 45 – 50 минут. Горячую выпечку полейте растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой. Сразу после этого заверните в пергамент и ждите Рождества.