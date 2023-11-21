Штолен – це традиційна німецька ​різдвяна випічка з великою кількістю цукатів та сухофруктів. Зазвичай його печуть за 3 – 4 тижні до Різдва, тож якщо ви хочете потішити рідних таким смаколиком, починати варто вже.