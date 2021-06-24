Что такое штомп: простой рецепт от Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом оригинального блюда – штомп. Как правильно приготовить - читайте в материале.

Штомп (штамп, cтумп) – популярное блюдо нидерландской, бельгийской кухни. Традиционно готовят из картофельного пюре, с добавлением различных овощей, сливок, бекона и специй.

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К блюду добавляют морковь, капусту, шпинат, зеленый горошек. Блюдо подают как основное или как гарнир. В Бельгии добавляют жареные колбаски и пиво, а в Нидерландах – копченое мясо или отбивную.

Нидерландское слово stoemp произносится как cтумп – [stump], ибо "oe" – читается как "у".



Марко Четвертые рассказывает как правильно приготовить штомп, которое понравится всем.

Как приготовить штомп

Морковь, картофель тщательно помойте. В кастрюлю с водой выложите картофель, морковь, 1/2 капусты. Панчетта почистите от кожуры, нарежьте соломкой, выложите на сковороду с оливковым маслом, обжарьте на среднем огне до золотой корочки.

– 2 моркови;– 6 шт. картофеля;– 1/2 молодой капусты;– панчетта;– оливковое масло;– сливочное масло 82%;– сливки 33%;– петрушка;– мускатный орех;– перец;– соль.

Процесс обжарки бекона / Скриншот с видео

Отваренные овощи очистите, выложите в миску, разомните вилкой в ​​пюре, выложите на сковороду с мясом, перемешайте.

Отварные овощи с мясом / Скриншот с видео

Далее – добавьте сливочное масло, щепотку соли, черного молотого перца, мускатный орех – перемешайте.

Штомп/ Скриншот с видео

Выложите готовое блюдо на тарелку, задекорируйте измельченной петрушкой. Подавайте сразу. Приятного аппетита!

Как приготовить штомп – рецепт от Марко Черветти в видео: