Что такое штомп: простой рецепт от Марко Черветти

24 июня 2021 , 12:57
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Источник:

YouTube Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом оригинального блюда – штомп. Как правильно приготовить - читайте в материале.

Штомп (штамп, cтумп) – популярное блюдо нидерландской, бельгийской кухни. Традиционно готовят из картофельного пюре, с добавлением различных овощей, сливок, бекона и специй.

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К блюду добавляют морковь, капусту, шпинат, зеленый горошек. Блюдо подают как основное или как гарнир. В Бельгии добавляют  жареные колбаски и пиво, а в Нидерландах – копченое мясо или отбивную.

Нидерландское слово stoemp произносится как cтумп – [stump], ибо "oe" – читается как "у".


Марко Четвертые рассказывает как правильно приготовить штомп, которое понравится всем.

Как приготовить штомп

Ингредиенты:
– 2 моркови;
– 6 шт. картофеля;
– 1/2 молодой капусты;
– панчетта;
– оливковое масло;
– сливочное масло 82%;
– сливки 33%;
– петрушка;
– мускатный орех;
– перец;
– соль.
  1. Морковь, картофель тщательно помойте.
  2. В кастрюлю с водой выложите картофель, морковь, 1/2 капусты.
  3. Панчетта почистите от кожуры, нарежьте соломкой, выложите на сковороду с оливковым маслом, обжарьте на среднем огне до золотой корочки.

Процесс обжарки бекона / Скриншот с видео

  1. Отваренные овощи очистите, выложите в миску, разомните вилкой в ​​пюре, выложите на сковороду с мясом, перемешайте.

Отварные овощи с мясом / Скриншот с видео

  1. Далее – добавьте сливочное масло, щепотку соли, черного молотого перца, мускатный орех – перемешайте.

 

Штомп/ Скриншот с видео

  1. Выложите готовое блюдо на тарелку, задекорируйте измельченной петрушкой. Подавайте сразу. Приятного аппетита!

Как приготовить штомп – рецепт от Марко Черветти в видео:

 

Автор: Євгенія Тугушева