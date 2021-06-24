Что такое штомп: простой рецепт от Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом оригинального блюда – штомп. Как правильно приготовить - читайте в материале.
Штомп (штамп, cтумп) – популярное блюдо нидерландской, бельгийской кухни. Традиционно готовят из картофельного пюре, с добавлением различных овощей, сливок, бекона и специй.
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К блюду добавляют морковь, капусту, шпинат, зеленый горошек. Блюдо подают как основное или как гарнир. В Бельгии добавляют жареные колбаски и пиво, а в Нидерландах – копченое мясо или отбивную.Нидерландское слово stoemp произносится как cтумп – [stump], ибо "oe" – читается как "у".
Марко Четвертые рассказывает как правильно приготовить штомп, которое понравится всем.
Как приготовить штомпИнгредиенты:
– 2 моркови;
– 6 шт. картофеля;
– 1/2 молодой капусты;
– панчетта;
– оливковое масло;
– сливочное масло 82%;
– сливки 33%;
– петрушка;
– мускатный орех;
– перец;
– соль.
- Морковь, картофель тщательно помойте.
- В кастрюлю с водой выложите картофель, морковь, 1/2 капусты.
- Панчетта почистите от кожуры, нарежьте соломкой, выложите на сковороду с оливковым маслом, обжарьте на среднем огне до золотой корочки.
Процесс обжарки бекона / Скриншот с видео
- Отваренные овощи очистите, выложите в миску, разомните вилкой в пюре, выложите на сковороду с мясом, перемешайте.
Отварные овощи с мясом / Скриншот с видео
- Далее – добавьте сливочное масло, щепотку соли, черного молотого перца, мускатный орех – перемешайте.
Штомп/ Скриншот с видео
- Выложите готовое блюдо на тарелку, задекорируйте измельченной петрушкой. Подавайте сразу. Приятного аппетита!
Как приготовить штомп – рецепт от Марко Черветти в видео: