Штомп (штамп, cтумп) – популярна страва нідерландської, бельгійської кухні. Традиційно готують з картопляного пюре, з додаванням різноманітних овочів, вершків, бекону та спецій.

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До страви додають моркву, капусту, шпинат, зелений горошок. Страву подають як основну або як гарнір. У Бельгії – смажені ковбаски та пиво, а у Нідерландах – копчене м'ясо або відбивну.

Нідерландське слово stoemp вимовляється як cтумп – [stump], бо "oe" – читається як "у".

Марко Четверті розповідає як правильно приготувати штомп, яке сподобається усім.

Як приготувати штомп

Інгредієнти:

– 2 моркви;

– 6 шт. картоплі;

– 1/2 молодої капусти;

– панчета;

– оливкова олія;

– вершкове масло 82%;

– вершки 33%;

– петрушка;

– мускатний горіх;

– перець;

– сіль.

Моркву, картоплю ретельно помийте.

У каструлю з водою викладіть картоплю, моркву, 1/2 капусти.

Панчету почистіть від шкірки, наріжте соломкою, викладіть на пательню з оливковою олією, обсмажте на середньому вогні до золотої скоринки.

Відварені овочі почистіть, викладіть у миску, розімніть виделкою у пюре, викладіть на пательню з мясом, перемішайте. Далі - додайте вершкове масло, дрібку солі, чорного меленого перцю, мускатний горіх - перемішайте.

Викладіть готову страву на тарілку, задекоруйте подрібненою петрушкою. Подавайте одразу. Смачного!

Як приготувати штомп – рецепт від Марко Черветті у відео: