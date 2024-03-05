Это блюдо не только поражает своим неповторимым ароматом, но и запоминается незабываемым вкусовым ощущением. Приготовьтесь к увлекательному кулинарному путешествию в Австрию, где вкус и традиция переплетаются в волшебной симфонии вкуса!
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Рецепт штруделя
- Время: 1 час
- Порций: 6
Вкусный десерт / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Муку насыпьте в миску или на кондитерскую доску или в чашу планетарного миксера.
- Добавьте разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, соль, тертую лимонную цедру и нарезанное кусочками холодное масло.
- Измельчите ингредиенты ножом или перемешайте миксером до образования мелкой крошки.
- Затем добавьте яйцо и смешайте ингредиенты в однородное тесто.
- Поставьте тесто в холодильник, пока будете готовить начинку.
- Изюм залейте стаканом кипятка и оставьте на 10 минут.
- Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, затем удалите семена. Четвертинки яблок нарежьте тонкими ломтиками.
- Смешайте яблоки с сахаром, корицей, цедрой лимона, молотым миндалем и отцеженным изюмом.
- Тесто тонко раскатайте на бумаге для выпечки, присыпанном мукой, в корж размером чуть меньше размеров противня.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Поместите яблочную начинку в центр раскатанного теста, загните тесто и защипните концы.
- Штрудель следует смазать взбитым яйцом. Поставьте его в разогретую духовку.
- Выпекайте примерно 35 минут до золотистой корочки. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте с мороженым.