Ця страва не лише вражає своїм неповторним ароматом, але і запам'ятовується незабутнім смаковим відчуттям. Приготуйтеся до захоплюючого кулінарної подорожі до Австрії, де смак і традиція переплітаються в чарівній симфонії смаку!

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Рецепт штруделя

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Як приготувати штрудельСмачний десерт / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Борошно насипте в миску або на кондитерську дошку або в чашу планетарного міксера.
  2. Додайте розпушувач, цукор, ванільний цукор, сіль, терту лимонну цедру та нарізане шматочками холодне масло.
  3. Подрібніть інгредієнти ножем або перемішайте міксером до утворення дрібної крихти.
  4. Потім додайте яйце і змішайте інгредієнти в однорідне тісто.
  5. Поставте тісто в холодильник, поки будете готувати начинку.
  6. Родзинки залийте склянкою окропу і залиште на 10 хвилин.
  7. Яблука очистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, потім видаліть насіння. Четвертинки яблук наріжте тонкими скибочками.
  8. Змішайте яблука з цукром, корицею, цедрою лимона, меленим мигдалем і відцідженим родзинками.
  9. Тісто тонко розкачайте на папері для випікання, присипаному борошном, у корж розміром трохи меншим за розміри дека.
  10. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  11. Помістіть яблучну начинку в центр розкачаного тіста, загніть тісто і защипніть кінці.
  12. Штрудель слід змастити збитим яйцем. Поставте в розігріту духовку.
  13. Випікайте приблизно 35 хвилин до золотистої скоринки. Посипте цукровою пудрою і подавайте з морозивом.