Невероятный вкус Австрии: необычный рецепт яблочного штруделя

5 марта 2024, 17:37
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Источник:

Kwestia smaku

Добро пожаловать в мир аутентичного австрийского вкуса! Яблочный штрудель – символ традиционной австрийской кухни, который завоевал сердца гурманов.

Это блюдо не только поражает своим неповторимым ароматом, но и запоминается незабываемым вкусовым ощущением. Приготовьтесь к увлекательному кулинарному путешествию в Австрию, где вкус и традиция переплетаются в волшебной симфонии вкуса!

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Рецепт штруделя

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Вкусный десерт / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
– 300 грамм пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 80 грамм сахара;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– щепотка соли;
– цедра с половины лимона;
– 200 грамм масла (холодного);
– 1 яйцо.
Начинка:
– 1/3 стакана изюма;
– 4 больших яблока;
– 80 грамм сахара;
– щепотка корицы;
– цедра половины лимона;
– 80 грамм молотого миндаля.

Приготовление:

  1. Муку насыпьте в миску или на кондитерскую доску или в чашу планетарного миксера.
  2. Добавьте разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, соль, тертую лимонную цедру и нарезанное кусочками холодное масло.
  3. Измельчите ингредиенты ножом или перемешайте миксером до образования мелкой крошки.
  4. Затем добавьте яйцо и смешайте ингредиенты в однородное тесто.
  5. Поставьте тесто в холодильник, пока будете готовить начинку.
  6. Изюм залейте стаканом кипятка и оставьте на 10 минут.
  7. Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, затем удалите семена. Четвертинки яблок нарежьте тонкими ломтиками.
  8. Смешайте яблоки с сахаром, корицей, цедрой лимона, молотым миндалем и отцеженным изюмом.
  9. Тесто тонко раскатайте на бумаге для выпечки, присыпанном мукой, в корж размером чуть меньше размеров противня.
  10. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  11. Поместите яблочную начинку в центр раскатанного теста, загните тесто и защипните концы.
  12. Штрудель следует смазать взбитым яйцом. Поставьте его в разогретую духовку.
  13. Выпекайте примерно 35 минут до золотистой корочки. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте с мороженым.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська