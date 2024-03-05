Невероятный вкус Австрии: необычный рецепт яблочного штруделя

Добро пожаловать в мир аутентичного австрийского вкуса! Яблочный штрудель – символ традиционной австрийской кухни, который завоевал сердца гурманов.

Это блюдо не только поражает своим неповторимым ароматом, но и запоминается незабываемым вкусовым ощущением. Приготовьтесь к увлекательному кулинарному путешествию в Австрию, где вкус и традиция переплетаются в волшебной симфонии вкуса!

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Рецепт штруделя

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Вкусный десерт / Фото kwestia smaku

– 300 грамм пшеничной муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 80 грамм сахара;– 1 упаковка ванильного сахара;– щепотка соли;– цедра с половины лимона;– 200 грамм масла (холодного);– 1 яйцо.– 1/3 стакана изюма;– 4 больших яблока;– 80 грамм сахара;– щепотка корицы;– цедра половины лимона;– 80 грамм молотого миндаля.

Приготовление:

Муку насыпьте в миску или на кондитерскую доску или в чашу планетарного миксера. Добавьте разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, соль, тертую лимонную цедру и нарезанное кусочками холодное масло. Измельчите ингредиенты ножом или перемешайте миксером до образования мелкой крошки. Затем добавьте яйцо и смешайте ингредиенты в однородное тесто. Поставьте тесто в холодильник, пока будете готовить начинку. Изюм залейте стаканом кипятка и оставьте на 10 минут. Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, затем удалите семена. Четвертинки яблок нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте яблоки с сахаром, корицей, цедрой лимона, молотым миндалем и отцеженным изюмом. Тесто тонко раскатайте на бумаге для выпечки, присыпанном мукой, в корж размером чуть меньше размеров противня. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите яблочную начинку в центр раскатанного теста, загните тесто и защипните концы. Штрудель следует смазать взбитым яйцом. Поставьте его в разогретую духовку. Выпекайте примерно 35 минут до золотистой корочки. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте с мороженым.

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